Diffusi i problemi Tim, WindTre e Iliad oggi: non funziona nulla e down per molti utenti

Risultano decisamente estesi i problemi Tim, WindTre e Iliad oggi 19 ottobre, considerando il fatto che in tante aree del Paese non funziona nulla, con inevitabile down per molti utenti. Una situazione che va chiarita prima possibile, trattandosi di tre realtà aziendali tra le quattro più diffuse e popolari in Italia. Dunque, problemi per l’operatore TIM che, in queste ultimissime ore, sta facendo registrare un malfunzionamento in tutta Italia.

Assai diffusi i problemi Tim, WindTre e Iliad oggi: non funziona la rete in diverse regioni e down per tanti utenti

Disservizio decisamente più pesante rispetto a quello di PosteMobile, trattato alcune settimane fa. Al momento, non abbiamo riscontri ufficiali sui problemi Tim, WindTre e Iliad oggi, ma sappiamo che non funziona la rete internet mobile, con relativo down per molti utenti.

Da qualche mese non erano stati più segnalati down per l’operatore telefonico, ma da questa mattina sono partite le prime segnalazioni sul sito downdetector.it che rapidamente hanno visto la loro diffusione in diverse zone d’Italia. Attualmente il down di TIM è stato segnalato principalmente alla rete fissa, con particolare riferimento alla rete internet, ma occhio anche al mobile.

Molti utenti hanno quindi riscontrato problemi nell’accedere al web tramite il Wi-Fi di casa. Altri invece hanno segnalato come tale disservizio riguardi anche la connessione internet da mobile, quindi non riuscire a sfruttare i dati mobili sul proprio smartphone. Un down importante per TIM che chiaramente si ritrova a lavoro per cercare di risolvere quanto prima tale problematica.

Ci sono anche utenti che hanno segnalato l’impossibilità di connettersi ad internet sia da casa che dal proprio smartphone, seppur attualmente sembrano essere in minima parte. Il problema c’è ed ha colpito in modo non del tutto uguale diversi abbonati alla rete TIM, partendo dal nord Italia ed arrivando fino al sud. Le segnalazioni a riguardo stanno aumentando a vista d’occhio, ma nelle prossime ore si prospetta un ripristino generale del problema. Intanto non è giunta ancora una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda sul nuovo down TIM.

Il tutto, ovviamente, è tracciabile tramite i soliti strumenti web. Come detto, non abbiamo soltanto problemi Tim oggi. Anzi, il disservizio con WindTre e Iliad pare essere iniziato ancora prima. Non funziona la rete mobile, ma sul down non abbiamo riscontri ufficiali per ora.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.