Dieci ore di lavoro per 280 euro al mese: il problema della dignità nel lavoro

Dieci ore di lavoro per 280 euro al mese: questa la scioccante denuncia raccolta, tra gli altri, dai colleghi di Fanpage e dal giornalista Francesco Emilio Borrelli.

Una comunicazione scioccante nel desolante panorama Italiano cui la cronaca ci ha purtroppo abituati ed al centro di moltissime discussioni sulla natura della distorsione.

La storia è semplice, e parte da TikTok, il social amato dai giovani, quella categoria spesso oggetto di immotivati attacchi e vittima della precaria situazione economica e geopolitica che gli abbiamo lasciato in dono.

La fanciulla risponde ad un’offerta di lavoro da commessa.

Il risultato? Dieci ore di lavoro per 280 euro al mese, settanta euro alla settimana.

Ovviamente, la ragazza rifiuta. Ovviamente arriva la stoccata del datore di lavoro sui “giovani che non hanno voglia di lavorare”.

Cui la ragazza non può che rispondere con somma educazione

Siete voi che non ci fate lavorare, perché non avresti mai accettato per 70 euro a settimana. E ad un figlio non avresti mai detto di accettare