Alessandro Borghese sui giovani: “Preferiscono salvare il weekend, manca la devozione al lavoro”

Di nuovo Alessandro Borghese sui giovani, ma questa volta con toni decisamente diversi da quelli usati nell’ottobre 2021 e di cui avevamo parlato in questo articolo. In quel caso, il popolare chef stellato riconosceva nei ragazzi il diritto alle garanzie e a uno stipendio adeguato. A raccogliere la nuova testimonianza del volto di 4 Ristoranti è ancora una volta il Corriere della Sera nella rubrica Cook, con un’intervista pubblicata ieri, mercoledì 13 aprile.

Vuoi diventare Alessandro Borghese? Devi lavorare sodo. A me nessuno ha mai regalato nulla. Mi sono spaccato la schiena, questo lavoro è fatto di sacrifici, abnegazione. Invece oggi i ragazzi preferiscono tenersi stretto il weekend con gli amici. E quando decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi si sente arrivato e la pretesa di ricevere compensi importanti da subito.

“Non posso non pormi delle domande”, precisa Borghese dopo aver riflettuto sulla fatica di trovare nuovi profili. Gli stessi autori di Cook fanno notare lo sfogo dello chef stellato è dovuto a una situazione che ormai “è diventata insostenibile”.

Secondo Borghese, dunque, non solo i ragazzi cercano spesso di non lavorare nel weekend, ma addirittura pretenderebbero stipendi importanti da subito. A questo punto lo chef fa un esempio:

Sarò impopolare, ma non ho alcun problema nel dire che lavorare per imparare non significa essere per forza pagati. Io prestavo servizio sulle navi da crociera con “soli” vitto e alloggio riconosciuti. Stop. Mi andava bene così: l’opportunità valeva lo stipendio. Oggi ci sono ragazzetti senza arte ne parte che di investire su se stessi non hanno la benché minima intenzione.

Alessandro Borghese sostiene dunque che sia giusto non pagare i giovani? Le sue affermazioni non sembrano sostenere questo, piuttosto lo chef lamenta una carenza di volontà da parte dei ragazzi di cogliere le possibilità: “Quando gli viene data, non si fanno trovare”.

Per questo, a inizio articolo, Borghese ricorda che è pieno di annunci in cui si cercano varie figure “da assumere con regolare contratto”. Nell’ultimo weekend quattro ragazzi della sua squadra hanno dato forfait senza che nessuno potesse sostituirli, per questo si è ritrovato a lavorare solamente insieme al suo braccio destro.

Dopo le distensioni dimostrate da Borghese sui giovani nel mese di ottobre, ora lo chef si scontra con una certa carenza da parte dei candidati.

