Dicono come guardare le polaroid originali di Jeffrey Dahmer, ma le foto sono dannose

Inizia a sfuggire di mano la storia delle polaroid originali di Jeffrey Dahmer, visto che la curiosità morbosa di tanti utenti rischia evidentemente di indurli a scaricare un virus e non le foto che stanno cercando. Vanno in questa direzione le segnalazioni che ci sono pervenute nelle ultime ore, a completare il discorso fatto ieri in merito a vere e proprie challenge su TikTok. L’interesse verso la storia del serial killer è aumentata a dismisura dopo il lancio della serie Netflix che racconta tutta la sua esistenza.

Su TikTok invitano a guardare le polaroid originali di Jeffrey Dahmer, ma le foto contengono un virus

Ad oggi, sappiamo che la furia omicida di Jeffrey Dahmer sia stata fermata da Tracy Edwards, il quale 30 anni fa è riuscita a scappare dal suo appartamento, per poi trovare due agenti in strada. Questi, una volta raccolta la testimonianza del ragazzo, hanno visitato l’appartamento di Dahmer ed hanno scoperto le prove di cui avevano bisogno per arrestarlo. Fu l’inizio della fine per lui.

Mentre esaminavano le sue cose, hanno trovato circa 80 foto scattate con l’ormai famosissima Polaroid di Jeffrey Dahmer. Stiamo parlando dello strumento con il quale ritraeva le sue vittime in un cassetto del comodino. Scatti espliciti hanno mostrato Dahmer impegnato in atti sessuali con i corpi di alcune delle sue vittime morte, mentre altri hanno mostrato cadaveri nudi smembrati in pose diverse. Secondo ulteriori indagini, pare che Dahmer abbia fotografato le sue vittime per una ragione precisa.

A suo dire, infatti, intendeva conservare quelle istantanee come ricordi per tenergli compagnia, come ha reso noto anche l’American Journal of Forensic Medicine and Pathology, nel 1994. Ora, su TikTok alcuni utenti dicono come guardare le polaroid originali di Jeffrey Dahmer, ma le foto a quanto pare sono state sostituite da un virus. Fate molta attenzione nei prossimi giorni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.