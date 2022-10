Le polaroid di Jeffrey Dahmer diventano una sfida TikTok: non si trovano contromisure

In tutto il mondo gli utenti di TikTok si sono ritrovati di fronte ad una challenge davvero raccapricciante, quella riguardante le foto reali scattate alle sue vittime da parte del serial killer Jeffrey Dahmer con relative polaroid. Da circa un mese questa serie tv, realizzata su eventi realmente accaduti, è prima su Netflix. In molti si sono lasciati incuriosire dalla storia di questo serial killer, Jeffrey Dahmer, che dal 1978 al 1991 ha ucciso 17 ragazzi, strangolandoli e poi smembrandoli.

Si complica la storia delle polaroid di Jeffrey Dahmer che diventano una sfida TikTok

Diventa più articolato il discorso, dunque, rispetto a quanto riportato alcuni giorni fa. Con la riesumazione di questa terribile storia, riportata in auge proprio da Netflix, c’è stata una ricerca spasmodica delle polaroid che Jeffrey Dahmer ha scattato alle sue vittime e su TikTok è andata di scena una vera e propria challenge a riguardo. Come alcuni sapranno il serial killer scattava foto dopo aver ucciso le sue vittime e questa sono state ritrovate dalla polizia nel suo appartamento, prove tangibili che poi portarono al suo arresto.

Incredibilmente è possibile, attraverso una semplice ricerca su internet, avere a disposizione tali immagini raccapriccianti e su TikTok è partita la “sfida polaroid di Jeffrey Dahmer”. In cosa consiste questa challenge riguardante le polaroid di Jeffrey Dahmer? In poche parole diversi utenti si filmano, creando quindi un video su TikTok, mentre guardano queste polaroid di Jeffrey Dahmer, per mettere in evidenza la loro reazione davanti a tali immagini assolutamente raccapriccianti.

Un trend quello relativo alla “sfida polaroid di Jeffrey Dahmer” su TikTok che ha raggiunto quota 531,2 milioni di visualizzazioni. Gli utenti si sono lasciati coinvolgere da questa macabra sfida, anche perché parliamo delle immagini reali che Jeffrey Dahmer aveva scattato alle sue vittime. Qui non c’entra più nulla Netflix, non sono immagini riguardanti la serietv, ma quelle di persone martoriate dalla furia omicida di uno psicopatico.

TikTok ha provato anche a rimuovere questi video presenti sulla propria piattaforma, ma gli utenti hanno creato altre clip a riguardo, non fermando insomma questa challenge sulle polaroid reali di Jeffrey Dahmer.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.