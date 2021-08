Il concerto tenuto ad Olbia dal rapper sardo Salmo continua a far discutere. A questo giro, dopo le polemiche di Fedez e Alessandra Amoroso – ma anche di tanti altri – Salmo si scaglia proprio contro Federico Lucia. Il rapper sotto accusa spiega i motivi della sua scelta: “Volevo fare una protesta contro regole ridicole”, dice Salmo che afferma di trovare assurdo che il pubblico segua un concerto da seduto, con distanziamento e con le mascherine, mentre alla fine dell’evento sia autorizzato a muoversi più liberamente. Dopo un discorso generale rivolto ai colleghi artisti, quindi, arriva la stilettata di Salmo contro Fedez.

La replica di Salmo contro Fedez giunge al secondo capitolo. In un primo momento, infatti, il rapper sardo aveva risposto a Federico Lucia che gli aveva contestato l’iniziativa: “Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista”. A proposito di regole, del resto, Salmo ha già speso parole invitando i suoi colleghi a uscire dalla zona di comfort e a rischiare la loro reputazione battendosi contro le restrizioni ai concerti: “Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole”, aveva scritto ieri sul suo profilo Instagram.

Il discorso, poi, si è spostato sulla questione della raccolta fondi. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram Salmo punta dritto contro Fedez e risponde alle sue accuse di non aver aderito ad alcuna raccolta fondi da lui organizzata.

Fedez, non ho aderito alle tue iniziative, seppur giuste, perché mi stai sul ca**o, e questa cosa non te l’ho mai nascosta. Penso però che tu sia un ottimo politico, è quello che devi fare e te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare la raccolta fondi per la Sardegna. Però sono sincero: non volevo avere a che fare con te. Vorrei chiederti se ogni qualvolta dovrò discutere con te, devo discutere con un artista o con un politico. Devo capirlo, perché per me sei un politico, non un artista.

Dopo la replica di Salmo contro Fedez la polemica potrebbe continuare.

