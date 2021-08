Salmo crea assembramenti al concerto di Olbia, poi se la prende con Fedez: volano gli stracci

Si fa molta fatica a comprendere lo sfogo di Salmo, a poche ore dal suo concerto ad Olbia per la Sardegna, considerando anche lo sfogo diretto a Fedez. Quest’ultimo, dopo le vicissitudini con Codacons di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, si ritrova dunque al centro di una nuova polemica. Cerchiamo di ricostruire l’intera vicenda, in modo che la sequenza degli eventi e delle dichiarazioni sia chiara a chi sta leggendo qua e là qualche post sui social oggi 14 agosto.

Il botta e risposta tra Salmo e Fedez dopo il concerto di Olbia per la Sardegna

Appare chiaro, anche dalle stories pubblicate su Instagram da Salmo, che in occasione del concerto di Olbia per la Sardegna ci siano stati degli assembramenti, con cui le norme anti Covid vigenti ancora oggi siano state del tutto violate. Nobile lo scopo del concerto, visto che si prova ad aiutare una regione ed un’isola devastata dagli incendi. Lo stesso Salmo, nelle ore successive, ha fatto sapere che non ci sia stata alcuna raccolta fondi e che i soldi da destinare alla Regione arrivino dalle sue tasche.

Il problema è che molti artisti se la sono presa con lui per gli assembramenti. Tra questi anche Fedez, con una storia su Instagram, in quanto iniziative del genere finiscono con il penalizzare l’intera categoria. Il tutto, dopo un anno e mezzo di date cancellate e difficoltà per l’intero movimento. Lo stesso Fedez, poi, ha avuto parole dure verso la Regione ed il Sindaco di Olbia, per gli scarsi controlli che ci sono stati in occasione del concerto di Salmo.

Salmo, in un commento al suo post Instagram, ha poi replicato in modo discutibile per difendere quanto avvenuto durante il concerto di Olbia per la Sardegna: “Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista“. Dal canto suo, Fedez nelle stories successive ha fatto presente a tutti di aver provato a coinvolgere Salmo in altre iniziative a favore della Sardegna. Senza successo.

In chiusura, Fedez ha chiesto sarcasticamente a Salmo le ragioni di organizzare il concerto di Olbia per la Sardegna, con assembramenti, nel momento in cui il cantante afferma di aver già donato senza l’evento.

