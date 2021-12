Definitivamente sospeso ‘Fuori dal coro’: chiarimento di Mario Giordano sulla voce

Sta tornando a girare la voce secondo potrebbe essere definitivamente sospeso ‘Fuori dal coro‘, il programma condotto da Mario Giordano ogni martedì sera su Rete 4. In realtà, abbiamo chiarito tutta la vicenda la scorsa settimana, spiegando che il congedo del presentatore verso i propri telespettatori fosse solo temporaneo, ma evidentemente questo non è bastato per calmare i bollenti spiriti dei complottisti. Ecco perché oggi 14 dicembre tocca tornare nuovamente sull’argomento qui in Italia.

Sospeso in via definitiva ‘Fuori dal coro’, ma Mario Giordano smentisce

Andiamo per gradi, perché le indiscrezioni di queste ore su Mario Giordano “fatto fuori” da Mediaset sono state smentite dal diretto interessato proprio quest’oggi con un post su Twitter. Già, perché se è vero che la suddetta trasmissione non andrà in onda questa sera, bisogna ricordare a tutti che la decisione sia stata presa tempo fa dai vertici aziendali. Aggiungiamo che anche altri programmi di Rete 4 torneranno solo dopo le festività natalizie.

Lo stesso Mario Giordano, come riportato tramite il tweet, ha confermato che “Fuori dal coro” tornerà regolarmente nel palinsesto di questo canale a partire dal prossimo 11 gennaio. Dunque, nessuna censura e nessuna anomalia per un conduttore che, va detto, in passato è stato accusato di aver dato spazio eccessivo alle voci NoVax in trasmissione. Addirittura, qualcuno ha ipotizzato che Mediaset lo abbia messo da parte fino all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. La candidatura forte di Silvio Berlusconi, infatti, poteva essere messa in discussione dalla linea editoriale di Mario Giordano.

Nulla di tutto questo, considerando che in passato Mediaset si sia comportata allo stesso modo con altre trasmissioni durante le settimane natalizie. Dunque, “Fuori dal coro” non sarà sospeso in modo definitivo e presto Mario Giordano tornerà ad accompagnarvi ogni martedì sera. Al momento, abbiamo anche la data dell’11 gennaio per tutti gli scettici in Italia.

