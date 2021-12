Sospeso a lungo ‘Fuori dal coro’: stoccata di Mario Giordano forse a Mediaset e data ritorno

Sarà sospeso per un lungo periodo “Fuori dal coro”, come è stato confermato nella serata di martedì da Mario Giordano. Dunque, trovano conferme le voci che avevano preso piede nei giorni scorsi, in merito ad un break per il periodo natalizio a quanto pare più lungo rispetto a quanto abbiamo riscontrato con altre trasmissioni televisive settimanali che parlano di attualità. Un altro elemento da prendere in considerazione con il conduttore, dunque, dopo aver parlato del botta e risposta con Enrico Mentana nei giorni scorsi, in merito alla presenza di ospiti NoVax all’interno di questi programmi.

Sospeso per diverse settimane ‘Fuori dal coro’: presunta frecciata di Mario Giordano a Mediaset

Dunque, “Fuori dal coro” sospeso per diverse settimane. Come emerge dalla chiusura di Mario Giordano di ieri sera (trovate il video in merito sul canale Twitter della trasmissione), il programma tornerà ad accompagnare i nostri martedì sera dal prossimo 11 gennaio. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, non ancora ufficiali, i suoi colleghi dovrebbero fermarsi per un arco temporale più ristretto. Vi faremo sapere appena ne sapremo di più sotto questo punto di vista.

Tutto quello che c’è dietro dietro questa decisione di Mediaset rientra nel campo delle ipotesi. Qualcuno ritiene che il modo in cui si sia congedato ieri sera Mario Giordano rappresenti proprio una frecciata alla sua azienda. Ripetere continuamente “ritornerò“, infatti, a detta di molti ha un significato ben preciso. Indiscrezioni, che al momento non hanno conferme, in quanto non si conosce ancora la strategia aziendale per le altre trasmissioni.

Parliamo degli stessi rumors secondo cui vedremo “Fuori dal coro” sospeso per diverse settimane, in quanto Mario Giordano negli ultimi mesi sarebbe stato reo di invitare spesso e volentieri ospiti NoVax il martedì sera. Non ci sono i presupposti per affermare che lo stop sia dovuto alla corsa di Silvio Berlusconi verso la presidenza della Repubblica.

