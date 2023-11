Tornano alla carica le truffe legate al numero 899707010, identificato da Tellows come latore di SMS fraudolenti il cui scopo è stimolare l’utente a contattare utenze e servizi a pagamento con perdita del proprio credito.



Ancora una volta, il meccanismo è quello del “phishing”: chi invia i messaggi finge di essere una persona di cui fidarsi, un soggetto di elevata reputazione che non si dedicherebbe mai ad operazioni del genere. Ma in realtà è esattamente quello che sta accadendo.

Dal Dottor Roberto Somma al messaggio del vostro operatore: evitate il numero 899707010

Nella variante che ci è stata recentemente segnalata, il numero 899707010 viene presentato “nudo e crudo”, ovvero senza indicazione di una persona.

Viene usata una tecnica più insidiosa, lo “spoofing”. Ovvero grazie all’aiuto di servizi per l’invio di SMS massicci, si manda un SMS che indica come mittente uno dei gestori telefonici più usati, come TIM, Vodafone, Wind, Iliad e Fastweb.

Per la legge dei grandi numeri sicuramente qualcuno riceverà un SMS sedicente mandato dal “suo” operatore, e sempre per la legge dei grandi numeri qualcuno ci cadrà.

Ricordate che nessun operatore, gestore, corriere o altro tipo di utenza cercherà mai di contattarvi con anonimi messaggi contenenti numeri a pagamento.

Non numeri plurisegnalati, come nel caso del messaggio del “Dottor Valente” e del “Dottor Somma”.

Provvedete a cestinare, eventualmente verificando su servizi come Tellows.

