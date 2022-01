Dal 31 gennaio abrogate tutte le leggi sul green pass con regolamento 536 del 2014: non è così

A partire dal prossimo 31 gennaio verranno abrogate tutte le leggi riguardanti il green pass, sfruttando al massimo il regolamento 536 del 2014. Questa la tesi che ha preso piede sui social nel corso delle ultime 24 ore, per la felicità di tutti coloro che sono contrari in primis al vaccino Covid. Vi diciamo immediatamente che le cose non stanno così, dopo aver fatto un po’ di verifiche, anche se in tanti avevano già messo in discussione l’autenticità della notizia. In primis gli stessi NoVax, stando ai nostri approfondimenti odierni.

Non è vero che dal 31 gennaio verranno abrogate tutte le leggi sul green pass con regolamento 536 del 2014

Due gli elementi che vanno presi in esame in queste ore, che solo in parte richiamano una situazione sulla carta simile che si è venuta a creare la scorsa estate. Ne abbiamo parlato sul nostro sito, per evitare in primo luogo che qualcuno potesse andare incontro ad evitabili sanzioni. Chi afferma che dal 31 gennaio verranno abrogate tutte le leggi sul green pass, alla luce del regolamento 536 del 2014 ignora in primis l’anno in cui c’è stato il provvedimento.

Parliamo di disposizioni antecedenti alla pandemia, visto che il green pass è stato ritenuto costituzionalmente valido anche all’estero. Anzi, è notizia di questi giorni che l’UE intende affrontare la questione della proroga dello stesso green pass fino a giugno 2022. Indicazioni diametralmente opposte rispetto a quelle che hanno preso piede soprattutto su Facebook in questi giorni. Diverse fonti, non a caso, hanno trattato la vicenda di recente.

Ancora, chi sostiene la tesi secondo cui dal 31 gennaio vedremo abrogate tutte le leggi sul green pass con regolamento 536 del 2014, fa riferimento ad un’ordinanza apparsa sulla Gazzetta Ufficiale, che apparentemente cancella le disposizioni sanitarie ufficializzate a novembre 2021. Proprio in riferimento all’obbligo di vaccinazione. L’ordinanza esiste e si può recuperare in rete, ma anche qui si ignora un dettaglio non irrilevante.

Come specificato meglio altrove sul web, lo scorso 14 gennaio è si sono creati i presupposti per trasformare il precedente decreto in legge. Dunque, non è vero che dal 31 gennaio saranno abrogate tutte le leggi sul green pass, in relazione al regolamento 536 del 2014.

