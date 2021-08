Pensano che il green pass decade dal 12 agosto per il regolamento europeo: prime sanzioni

Il green pass decade dal 12 agosto grazie al regolamento europeo 953. Questa la convinzione che si è ormai instaurata nella mente di tanti italiani da alcuni giorni a questa parte, nonostante siano arrivati anche da parte nostra degli alert per evitare loro delle sanzioni. Basti pensare al nostro articolo pubblicato nei giorni scorsi. Nulla da fare. La scelta è stata quella di credere ad alcuni post diventati virali sui social, andando incontro in questo modo a sanzioni che si potevano tranquillamente evitare coi necessari approfondimenti.

Il green pass non decade dal 12 agosto per il regolamento europeo: inevitabili sanzioni

Da nord a sud, dunque, si susseguono sanzioni per coloro che erano convinti di essersi imbattuti in una svolta. No, il green pass non decade dal 12 agosto per il regolamento europeo 953 e questo deve essere chiaro a tutti. Conferme sulle prime multe ci arrivano dalla Sicilia, considerando quanto avvenuto in una sala scommesse di Catania secondo Gds, senza dimenticare i report pervenuti in queste ore da Treviso, con troppi italiani non allineati sulle normative vigenti. Anche qui, infatti, abbiamo fonti a supporto.

Pensare che il green pass decade dal 12 agosto per il regolamento europeo 953 è il più grande errore che si possa fare in un momento storico del genere. Solo la grande disinformazione che si alimenta sui social, grazie soprattutto a coloro che sono contrari ai vaccini e alla certificazione verde, sta producendo multe in successione. Per tanti italiani, magari, questa non è notizia del tutto negativa, ma dopo un anno e mezzo di difficoltà economiche per buona parte del Paese, è giusto che tutti siano consapevoli della situazione.

Lo ribadiamo ancora una volta, il regolamento europeo 953 non ha alcun effetto diretto sulla certificazione. Dunque, il green pass decade non dal 12 agosto per le disposizioni dell’UE, che investono i semplici spostamenti all’interno dell’Unione Europea. Linee guida che, al contempo, lasciano autonomia a Paesi come Francia e Italia che hanno optato per misure più stringenti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.