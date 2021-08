Decade il green pass dal 12 agosto 2021: quello che ignorano sul regolamento europeo 953

Ci sono diversi elementi che vengono ignorati da coloro che, in queste ore, evidenziano che decade il green pass dal 12 agosto 2021. Una questione che coinvolge il regolamento europeo 953 e che, secondo i detrattori della certificazione verde, finirebbe col rendere inutile quanto stabilito a fine luglio dal governo Draghi. Eppure, nei giorni scorsi ci avevamo provato a spiegare la questione a chi rischia di andare incontro a sanzioni pesanti a partire dalla giornata di venerdì qui in Italia. Evidentemente, non è bastato.

Non decade il green pass dal 12 agosto 2021 grazie al regolamento europeo 953

Occorre partire da un presupposto fondamentale, per evitare che ci sia un boom di multe da domani. Sostanzialmente, non decade il green pass dal 12 agosto 2021. E questo deve essere molto chiaro. Tanti NoVax e tantissimi italiani contrari alla certificazione verde, infatti, ignorano alcuni elementi fondamentali del regolamento europeo 953. A loro dire, quanto stabilito a giugno dall’UE sarebbe in grado di scavalcare i singoli decreti di ciascun Paese, compreso quello di Draghi che ha ufficializzato l’arrivo della certificazione verde.

Siccome le definizioni generiche di “regolamento europeo” sembrerebbero rafforzare questa tesi, vi rimandiamo ad un approfondimento che evidenzia proprio il conflitto tra la certificazione verde ed il suddetto regolamento europeo. A pagina 12, infatti, si sottolinea che la normativa europea riconosce il potere degli Stati membri di stabilire limitazioni al diritto di circolazione. Il tutto, a patto che tali misure siano sempre “strettamente limitate nella portata e nel tempo“.

Premesso che il regolamento europeo 953 riguardi sì il green pass, ma applicandolo alla circolazione tra Paesi dell’UE e non a questioni specifiche dei singoli Stati, contrariamente a quanto sostenuto da chi è contrario alla certificazione verde, quanto raccolto in questi giorni non fa altro che evidenziare che dal 12 agosto 2021 non decade il green pass. Farlo presente, è una forma di supporto proprio per coloro che protestano, scongiurando sanzioni pesanti.

Resta la lettura di un ulteriore approfondimento, fornito dai colleghi di La Legge Per Tutti, dal quale evinciamo una serie di elementi. Potrete leggerli nel dettaglio sul link, per ora sappiate che il Considerato 6 espressamente prevede la facoltà di decidere del Green Pass negli stati membri e il Considerato 7 legittima compressioni della libertà di spostamento in caso di possibilità di contagio (“se sei contagiato, resta a casa”).

