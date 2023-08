Da Triple H l’annuncio su Bray Wyatt morto della WWE: specualizioni su causa morte e malattia

Al momento abbiamo solo un post pubblicato sui social da Triple H, personaggio comunque autorevole, ma in assenza di ulteriori riscontri ufficiali, la voce su Bray Wyatt morto. Un’altra grave perdita, se confermata, per il mondo WWE, cui dobbiamo aggiungere le speculazioni sempre puntuali in questo caso su causa morte e presunta malattia. Come abbiamo affermato con Carlo Mazzone poco meno di una settimana fa sul nostro sito, occorre sempre calma e sangue freddo in circostanze simili.

Bray Wyatt morto secondo Triple H: subito strane tesi su malattia e causa morte

Il presupposto dal quale partire è importante, perché come accennato ad inizio articolo la parola di Triple H non può in alcun modo essere sottovalutata, ma è altrettanto verso che in casi simili sia corretto ed etico attendere eventuali annunci della famiglia della vittima. Sempre che i rumors su Bray Wyatt dovessero portarci effettivamente a maggiori certezze nella giornata di venerdì. Di sicuro, il post che è diventato virale in queste ore non lascia indifferenti gli amanti del mondo WWE qui in Italia.

Al contempo, come spesso accade in situazioni poco piacevoli, qualcuno già tende a sbilancarsi nel parlare di Bray Wyatt morto. Non si pensa tanto alla nuova perdita per il settore WWE, quanto alla voglia di rafforzare le proprie tesi in altri ambiti. Ad esempio, non manca chi accusa che la causa della morte e la fantomatica malattia del 36enne possano essere in qualche modo associata al vaccino Covid, dopo le informazioni raccolte in queste ore.

Allo stato attuale, il passaggio dal post pubblicato poco fa su Twitter da Triple H all’eventuale annuncio ufficiale su Bray Wyatt morto richiede ancora degli step intermedi, prima di sbilanciarsi sulle sorte della stella WWE. Di sicuro, le specualizioni su causa morte e malattia non servono a niente, come sempre evidenziamo in circostanze simili.

