Da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 50 gradi in Campania: falsa allerta meteo della Protezione Civile

Una vera e propria bufala quella che sta prendendo piede in queste ore, a proposito di una presunta allerta meteo da lunedì 9 a venerdì 13 agosto, con tanto di comunicazione apparentemente ufficiale della Protezione Civile in Campania. Una situazione che ricorda molto quella vissuta pochi giorni fa in Sicilia, come vi abbiamo ampiamente documentato lo scorso fine settimana. Innegabile il caldo record di questi giorni, soprattutto nelle regioni meridionali, ma occorre fare molta attenzione ai post virali che circolano sui social in situazioni del genere.

Nessuna allerta meteo della Protezione Civile da lunedì 9 a venerdì 13 agosto in Campania

Fatta la doverosa premessa, considerando che le temperature in regioni come Campania e Sicilia sono roventi e lo saranno sicuramente anche nei prossimi giorni, è molto importante fare attenzione alle bufale diffuse per strane ragioni da qualcuno sul web. Allo stato attuale, infatti, non c’è alcuna comunicazione ufficiale da prendere in considerazione, con validità da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 50 gradi in Campania. Insomma, senza girarci troppo intorno va ribadito che sia fake la presunta allerta meteo della Protezione Civile.

Il fatto stesso che la comunicazione fasulla sia del tutto identica rispetto a quella che sta circolando da alcuni giorni a questa parte in Sicilia, oltre al fatto che le previsioni meteo indichino sì un’ondata di caldo in Campania e in altre regioni del Sud, ma non con punte comprese tra i 47 e i 49 gradi, è più che sufficiente per etichettare il tutto come la classica bufala social. La classica notizia esagerata per creare allarmismo ingiustificato tra le persone, magari compromettendo anche il turismo locale.

Zero annunci e primi post social con cui erano state diffuse queste informazioni che stanno gradualmente scomparendo dai social. Il tutto, a testimonianza del fatto che da lunedì 9 a venerdì 13 agosto non ci saranno punte di 47 o 49 gradi. Insomma, non esiste alcuna allerta meteo da parte della Protezione Civile in Campania.

