Crozza imita il Professor Orsini e la satira diventa oggetto di insulti

Maurizio Crozza imita il Professor Orsini su Il Nove, nel corso della trasmissione “Fratelli di Crozza“, con alcune considerazioni a margine se pensiamo alle reazioni avute dal popolo del web in queste ore. Già, perché se da un lato la sua performance nel caricare un altro personaggio controverso come Red Ronnie aveva ottenuto approvazione generale in rete, come riportato in occasione del nostro ultimo approfondimento a tema, questa volta pare si vada verso un’altra direzione.

Crozza imita il Professor Orsini: sui social si passa dalla satira alle offese

Qual è il trend che si osserva questo sabato sui social? Senza linkarvi gruppi e pagine specifiche, possiamo dirvi che a partire dal video YouTube alla diffusione su Facebook, si sia passati molto rapidamente dalla satira agli insulti. Sostanzialmente, prendere atto che Crozza imita il Professor Orsini ha dato vita a reazioni in alcuni casi veementi da parte di coloro che difendono le tesi rilanciate costantemente dal diretto interessato durante le sue apparizioni televisive.

Insomma, a molti la cosa non sta bene. Un po’ come avvenuto con la satira diretta alle principali figure NoVax nel corso dell’ultimo anno e mezzo in Italia, la sensazione netta è che queste “esibizioni” tendano ad essere apprezzate solo quando il soggetto imitato non sia vicino a parte degli utenti. Almeno dal punto di vista ideologico. Sotto questo punto di vista, la guerra in Ucraina conferma uno standard ormai chiaro nel nostro Paese. Anche in relazione al diritto a fare satira.

Dunque, Crozza imita il Professor Orsini durante la sua trasmissione televisiva, ma sui social scatena insulti da parte di coloro che non hanno apprezzato l’iniziativa del comico. Per completezza d’informazione, vi lasciamo al filmato in questione, sperando che la discussione possa rientrare nel più breve tempo possibile, come avvenuto in occasione di altre imitazioni di recente.

