Cristiano Ronaldo torna alla Juve dopo un anno: cosa non torna sulle voci del giorno

In queste ultime ore sul web sta circolando la notizia di un possibile ritorno alla Juve di Cristiano Ronaldo. Sappiamo come il portoghese, sul finire del calciomercato estivo della scorsa stagione, sia scappato da Torino per accasarsi al Manchester United. Operazione dettata dalla volontà di Cristiano Ronaldo di provare a riportare in alto la squadra che gli ha permesso di iniziare a vincere qualcosa di importante nei primissimi anni della sua carriera.

Cristiano Ronaldo torna alla Juve dopo un anno: perché appare impossibile

A meno di un anno dal nostro ultimo articolo a tema, tocca tornare sul portoghese. Purtroppo per lui però il Manchester United non è riuscito ad aggiudicarsi alcun trofeo, proprio come la Juventus, ma la stagione di Cristiano Ronaldo non può definirsi fallimentare, visti i 24 gol stagionali. Il portoghese ha ancora voglia di dimostrare di essere decisivo nel calcio che conta, per questo cambierà decisamente meta in vista della prossima stagione.

Possibile un clamoroso ritorno alla Juventus? Questa voce di mercato non ha alcuna possibilità di tramutarsi in realtà ed è abbastanza semplice riuscire a capire il perché. In primis la società bianconera si sta liberando di tutti quei calciatori in scadenza di contratto e con un età più matura, c’è la voglia di costruire una squadra più giovane e di talento. Da non trascurare poi l’ingaggio del portoghese, proprio per sostenere i suoi tre anni alla Juventus, le finanze della società sono state messe a dura prova e si punta su un mercato volto al risparmio.

Assolutamente da smentire quindi la notizia di un ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus, sia per una questione di anagrafe e sia per una questione economica. Il portoghese ha fatto la sua scelta la scorsa estate, ora ne farà un’altra, ma di certo non potrà ritornare a vestire la maglia bianconera. La Juventus si prepara ad un mercato più giovane, c’è necessità di puntare su nuovi attaccanti che possano affiancare Vlahovic, la lista dei pretendenti è lunga e non è assolutamente chiaro chi potrà alla fine spuntarla.

C’è interesse per Raspadori, ma il Sassuolo pretende non meno di 40 milioni. Per il resto, niente da fare sul ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juve

