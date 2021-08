Tra gaffe con ‘grazzie’ e ‘tiffosi’, fino ai meme su Cristiano Ronaldo che lascia la Juve

Un post per salutare i tifosi della Juve da parte di un campione, con errori come “grazzie” e “tiffosi” su Instagram, senza dimenticare i meme su Cristiano Ronaldo. Non potevano certo mancare i meme su Cristiano Ronaldo, nel giorno in cui il campione portoghese ha lasciato la Juve. L’ex Real Madrid nel giro di poche ore ha annunciato alla società, ad Allegri e ai compagni di squadra la volontà di cambiare, senza tornare in Spagna.

Contrariamente a quanto riportato da un suo amico giornalista la scorsa settimana, alla fine l’attaccante ha deciso di tornare in Premier League, dove vestirà la maglia del Manchester United. Il club che lo ha consacrato quando era giovane, prima di andare ai blancos.

‘Grazzie’, ‘tiffosi’ e meme su Cristiano Ronaldo che lascia la Juve

I meme su Cristiano Ronaldo sono inarrestabili in queste ore, anche da parte degli stessi tifosi bianconeri. Considerando anche gli errori in italiano su Instagram con ‘grazzie’ e ‘tiffosi’. Alcuni hanno reagito male soprattutto per il modo in cui si è consumato il divorzio, a fine mercato. In questo modo, infatti, la Vecchia Signora avrà pochi giorni per provare a trovare un degno sostituto. Appare complicato il ritorno di Kean, il cui cartellino non sarà certo regalato dall’Everton.

Allo stesso tempo, Icardi potrebbe decidere di restare al Paris Saint Germain nel caso in cui dovesse trovare più spazio per il probabile passaggio di Mbappé al Real Madrid. Al di là di queste considerazioni, i meme su Cristiano Ronaldo si concentrano sulla perdita per tanti allenatori che hanno già partecipato alle aste per il fantacalcio. Portandosi a casa questo campione. Per non parlare di Allegri, che ora potrà forse concentrarsi su un calcio più adatto alle proprie idee.

Vedremo come andranno le cose, a partire già da domani con l’anticipo di Serie A tra Juve ed Empoli. Resta il fatto che questi meme su Cristiano Ronaldo che lascia la Juventus ci accompagneranno a lungo. Lo scorso weekend, infatti, sembrava impossibile il suo addio ai bianconeri, prima che la situazione cambiasse in modo così rapido. Ora abbiamo anche la gaffe con ‘grazzie’ e ‘tiffosi’

