Crash su FB, Instagram e WhatsApp: impiegati Facebook che non riescono a entrare al lavoro

Impiegati Facebook che non riescono a entrare al lavoro: una segnalazione divertente legata al crollo dei social di queste ore.

Per molti il problema è non riuscire più ad accedere al servizio di messaggistica più usato, caricare le foto della propria cena o condivedere disturbanti meme da boomers.

Ma per chi dovrebbe risolvere la situazione il problema è più grave. Gli impiegati Facebook non riescono a entrare al lavoro, quindi nessuno potrebbe essere lì a risolvere il problema lato Menlo Park.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021