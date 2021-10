Svelato perché non va WhatsApp: risposta ufficiale su blocco, crash e problemi

Finalmente sappiamo perché non va WhatsApp, in relazione ad una risposta ufficiale su blocco, crash e problemi che stanno riscontrando milioni di utenti in giro per il mondo oggi 4 ottobre. Abbiamo già fornito qualche informazione in merito sul down di questo pomeriggio, a quanto pare non affare italiano visto che il disservizio è esteso praticamente a tutto il mondo. Dopo il nostro primo articolo, è necessario tornare sull’argomento, vista la portata del malfunzionamento in questione.

Fondamentale, a tal proposito, il contributo del sito Cloudfare, che nella serata di lunedì ha provato a spiegarci perché non va WhatsApp. Il tutto, poco prima del ripristino avvenuto attorno alla mezzanotte italiana. A detta della fonte, tutto ruota attorno ai Bgp (Border gateway protocol). Vi rimandiamo allo studio linkato poco fa per maggiori dettagli in merito, ovviamente molto tecnici.

Capiamo insieme perché non va WhatsApp, con una replica ufficiale su blocco, crash e problemi

In primo luogo, abbiamo un tweet ufficiale da parte di Andy Stone, Policy Communications Director di Facebook, il quale ci ha fatto sapere che lo staff sia consapevole che alcune persone stiano incontrando problemi ad accedere alle app e ai rispettivi prodotti. Stone ha confermato quanto segue: “Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi“. Si, ma perché non va WhatsApp? Una risposta ufficiosa su blocco, crash e problemi ci sarebbe.

A tal proposito, occorre citare un altro tweet, da parte di Jane Manchun Wong, secondo cui il down sarebbe nato a causa di problemi DNS. Dunque, se da un lato dovrebbero essere più chiare le cause del down, al momento risulta molto complicato capire quando verrà ripristinato il servizio. Un vero e proprio mistero, visto che mai in questi anni il disagio per gli utenti è durato tanto.

Quantomeno ora sappiamo perché non va WhatsApp: risposta ufficiale su blocco, crash e problemi. L’app non funziona per problemi legati ai DNS, ma questo vuol dire che il ripristino del servizio sarà lento e graduale in giro per il mondo.

