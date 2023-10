Costanti rilanci per Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan: la bufala del momento

La giornata di oggi è stata nuovamente caratterizzata dalla bufala su Elisabetta Canalis arrestata, proprio mentre era ospite di Cattelan. Come potrete notare a fine articolo, si tratta di una pratica ormai chiara ed utilizzata da malintenzionati, costantemente alla ricerca di nuovi modi per trarre in inganno il pubblico. Anche questo venerdì, dunque, è necessario smentire tutto.

Come nasce la bufala su Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan

Si tratta palesemente di una fake news, che abbiamo esaminato una decina di giorni fa sul nostro sito e che, in queste ore, secondo alcune segnalazioni che ci sono pervenute è tornata attuale. Come se non bastasse la bugia in questione, qualcuno ha deciso di trollare gli utenti sui social, inventando una storia parallela per certi versi divertente. Si afferma, a tal proposito, che Elisabetta Canalis sarebbe stata arrestata da Alessandro Cattelan durante la puntata di “X Factor” andata in onda il 20 ottobre 2023.

Lo scherzo prosegue affermando che l’episodio sarebbe avvenuto durante il momento della sfida a quattro tra i concorrenti di casa Sony. Canalis, che era presente in studio come giudice ospite, sarebbe stata chiamata da Cattelan a intervenire per risolvere una disputa tra i giudici. Ha cercato di mediare tra i giudici, ma la situazione secondo questo scherzo sarebbe degenerata e la conduttrice, fino al momento dell’arresto. L’arresto, poi, sarebbe avvenuto in diretta televisiva suscitando grande stupore tra il pubblico.

In chiusura, viene aggiunto che Elisabetta Canalis sarebbe stata portata in una cella di sicurezza all’interno degli studi di Sky, trascorrendo circa un’ora in custodia. Durante questo tempo, avrebbe avuto modo di parlare con Cattelan. Un modo per ironizzare sulla bufala del momento, relativa ad Elisabetta Canalis arrestata. Tutto inventato, visto che il post in cui se ne parla rimanda ad una pagina web dove gli utenti vengono invitati a portare a termine investimenti finanziari.

