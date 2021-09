Costante ricerca della compagna di Lorella Cuccarini: chiarimenti sulla vita privata

Ci vengono richiesti ancora una volta dei chiarimenti sulla presunta compagna di Lorella Cuccarini. Una stranissima tendenza di ricerca ed alcune segnalazioni che ci sono arrivate in posta in questi giorni, come se non fosse bastato l’articolo che abbiamo condiviso sul nostro sito e all’interno dei canali social a fine agosto. Niente da fare, per quale strana ragione ci sono ancora tanti utenti che si pongono domande sulla vita privata della ballerina e conduttrice televisiva, destinata ad avere un ruolo importante nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Precisiamo una volta per tutte sulla compagna di Lorella Cuccarini

Sostanzialmente, siamo al cospetto di uno di quei casi in cui non c’è davvero nulla da debunkare. I concetti espressi sono gli stessi di tre settimane fa, quando abbiamo chiarito a tutti che ad oggi non ci siano prove ed avvistamenti in grado di confermare la teoria secondo cui, nel 2021, esisterebbe la presunta compagna di Lorella Cuccarini. Premesso che ognuno sia libero di fare quello che vuole, il concetto deve essere chiaro per tutti una volta per tutte.

Abbiamo fatto delle verifiche sui social per capire da dove provenga questa fake news, ma non troviamo traccia. Possibile che stia girando qualcosa via WhatsApp o che alcuni titoli di giornale del passato stiano creando dei malintesi. A prescindere dall’origine di questa storia, dal nostro punto di vista non resta altro da fare che rispondere a chi ci chiede informazioni in merito, ribadendo che non esiste alcuna compagna di Lorella Cuccarini.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nelle prossime settimane e se ci saranno ulteriori indicazioni o segnalazioni a proposito della fantomatica compagna di Lorella Cuccarini. Nel frattempo, erano doverosi ulteriori chiarimenti sulla vita privata della conduttrice che ha fatto la storia della televisione italiana, per correttezza d’informazione nei confronti dei nostri lettori.

