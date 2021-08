Alla ricerca della compagna di Lorella Cuccarini: le precisazioni del caso

Non siamo e non saremo mai un sito di gossip, ma visto che in giornata ci sono arrivate in posta alcune segnalazioni che richiedono il fact checking a proposito della presunta compagna di Lorella Cuccarini, forse è necessario darvi qualche risposta. Già, perché come avvenuto con Roberta Bruzzone alcune settimane fa e Andrea Bocelli nelle ultime ore, bisogna smentire la notizia secondo cui il personaggio famoso del giorno intrattenga una relazione omosessuale. Non che ci sia qualcosa di male, ma per amore della verità alcuni dettagli sono doverosi.

Non esiste alcuna compagna di Lorella Cuccarini

Occorre partire dal presupposto che, pubblicamente, non esista alcuna compagna di Lorella Cuccarini. La nota conduttrice televisiva, che a partire da settembre potrebbe avere molto più spazio secondo le informazioni raccolte in estate, non è mai stata avvistata in compagnia femminile ed in atteggiamenti equivoci. Ribadiamo che, anche se fosse, non ci sarebbe nulla di sbagliato (di questi tempi è meglio renderli più chiari determinati concetti), fermo restando come stiano effettivamente le cose.

In tutta onestà, non si capisce da dove nascano determinate voci e per quale motivo si debba mettere in qualche modo in discussione il rapporto che la donna coltiva da secoli con il marito. Già, perché non esiste uno straccio di prova affinché si possa parlare con cognizione di causa della compagna di Lorella Cuccarini. Come accennato, è felicemente sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta.

Si tratta di un produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production. I due hanno avuto la bellezza di quattro figli e ad oggi nulla lascia pensare che il loro rapporto possa essere messo in discussione. Tantomeno dalla presunta compagna di Lorella Cuccarini, se pensiamo che le voci di questi giorni diffuse sui social non hanno trovato la minima conferma. Detto questo, giusto ora assicurare alla conduttrice la privacy necessaria.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.