Cosa è successo a Gerardina Trovato oggi e chiarimenti sulla sua malattia

In tanti in queste ore si chiedono “cosa è successo a Gerardina Trovato“, alla luce di un video che la ritrae sul palco oggi, con la necessità di ottenere chiarimenti sulla sua malattia. In questi giorni sta spopolando sui social un video di un’esibizione, durante una festa di paese, di Gerardina Trovato. La cantautrice si è mostrata in pubblico dopo tantissimi anni e le sue condizioni non sono sembrate delle migliori.

Cosa è successo a Gerardina Trovato oggi: alcune dichiarazioni del 2016 sulla sua malattia

Dunque, non si tratta del solito clickbait al quale ci siamo abituati in questi mesi, come osservato ad inizio mese con Pippo Franco. Da anni lontana dal mondo della musica, Gerardina Trovato sta lottando da tempo con un problama che non sembra volerla lasciare in pace, ossia una nevrosi ossessiva depressiva. Come confessato da lei stessa in un’intervista del 2016, questo stato la fa stare davvero molto male.

Non mancano le cure, ma è difficile riuscire a riprendersi, è un percorso lungo che a quanto pare non è arrivato ancora ad una conclusione. Aveva parlato ai tempi, in quest’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, di essere stata completamente abbandonata dal mondo della musica, non ha ricevuto più alcun tipo di aiuto e questo le ha causato molti problemi.

Il suo stato di salute appare quindi ancora piuttosto precario, viste le immagini che stanno facendo il giro dei social in questi ultimi giorni. Un video che ha toccato tantissime persone, proprio perché è stata mostrata una Gerardina Trovato davvero irriconoscibile. Si è presentata su quel palco in uno stato trasandato, un colpo al cuore per chi ha apprezzato negli anni Novanta la sua musica.

Purtroppo la nevrosi ossessiva depressiva continua ad essere parte della sua vita, ma senza dubbio è già un passo importante averla vista nuovamente esibirsi su un palco. In tanti hanno diffuso degli appelli, principalmente su TikTok per chiedere aiuto, garantire a Gerardina Trovato una nuova vita. Non è stato facile per lei essere stata completamente accantonata da questo mondo, questo ha fatto sì che in lei la depressione avesse la meglio e si può cercare di aiutarla proponendole qualcosa di nuovo.

Gli appelli diffusi su TikTok per aiutare Gerardina Trovato arrivano da persone comuni, ma anche da coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, la speranza è che si possa trovare la soluzione migliore per lei. Attualmente si trova in una casa per anziani ed a 57 anni non è di certo uno stato positivo.

Per capirci qualcosa di più, in sostanza, è utile rifarsi all’intervista rilasciata nel 2016 a “TV, Sorrisi e canzoni“, facilmente recuperabile in rete. Attraverso dichiarazioni rilasciate anni fa, dunque, sappiamo cosa è successo a Gerardina Trovato oggi, con un approfondimento a margine sulla sua malattia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.