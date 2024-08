Rilanciato il giallo sulla malattia di Pippo Franco oggi: il comico è vivo e vegeto

Un autentico tormentone, quello che stiamo vivendo sulla presunta malattia di Pippo Franco oggi 10 agosto. Un 2024 particolarmente caldo non solo per le temperature torride di questa lunga e bollente estate, ma anche per la continua diffusione di post palesemente acchiappaclick, nel tentativo goffo di portare a casa qualche visualizzazione extra. La strategia è sempre la stessa, ma vogliamo ribadirla anche in questo frangente, non prima di aver fatto presente a tutti che il comico non sia morto. Al contrario, è vivo e vegeto.

Ancora malintesi sulla malattia di Pippo Franco oggi: il comico per fortuna è vivo e vegeto

Dopo essere partiti da questo presupposto fondamentale, in modo da gettare acqua sul fuoco, facciamo presente ai nostri lettori che abbiamo smentito la medesima voce appena una decina di giorni fa, come potete constatare attraverso il nostro approfondimento di fine luglio. Per noi sta diventando quasi un’abitudine rispondere a contenuti social del genere, al punto che a giorni alterni ci ritroviamo nelle condizioni di dover in qualche modo spegnere questi incendi social.

Come accennato in precedenza, il modus operandi di queste pagine social è sempre lo stesso. In quanto il link all’articolo viene posto solo nei commenti al post in cui viene proposta l’immagine del personaggio famoso di turno, con scritte tipo “addio” o “ultimo saluto”. Così facendo, si crea subito la sensazione che quella persona sia venuta a mancare, innescando un meccanismo di curiosità che porta poi l’utente ad accedere a questi pezzi clickbait.

Nessuna malattia di Pippo Frnaco confermata ufficialmente, ma soprattutto il conduttore è vivo e gode di buona salute da quello che ci risulta. Nell’ultimo anno è diventando di nuovo virale grazie ad alcune uscite pubbliche a proposito della pandemia, senza dimenticare il rilancio di video che mostrano le sue particolari performance canore a cavallo degli anni ’80. Probabilmente, si punta a sfruttare anche la sua ritrovata notorietà per le ragioni appena esposte.

