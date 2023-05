Un vero e proprio cortocircuito per i novax, che ancora una volta avevano scommesso tutto sul cavallo sbagliato, senza capire quello di cui stavano parlando e rimbalzando lieti di grama figura in grama figura.

Come per il caso dell’inchiesta della Procura di Brescia su Conte e Speranza.

Cortocircuito novax: procura chiede archiviazione per Conte e Speranza

Avevamo parlato del bizzarro cortocircuito in questo articolo che ora riassumeremo in breve per farvi capire quanto assoluta e totale sia l’incoerenza novax in questa situazione.

Agli inizi di Marzo 2023 arriva l’annuncio: la Procura di Brescia decide di aprire un fascicolo di indagine verso i rappresentanti della politica del 2019 chiedendosi se con un maggior numero di chiusure e maggior celerità di intervento si potevano salvare delle vite.

Sostanzialmente orde di novax festeggiarono perché “La Procura ora ci ascolta e Norimberga 2!” quando, di fatto, stavano esultando per la richiesta di maggiori chiusure e un piano pandemico aggiornato.

Sostanzialmente chiedendo più lockdown, più zone rosse, più vaccini obbligatori.

Ovviamente parliamo della stessa gente che, in quanto novax, ha speso tre anni prendendo picche come risposta alle loro asserzioni su presunte e inesistenti incostituzionalità dei citati elementi, e che si sono ritrovate a scoprirsi inconsapevoli chiusuristi e vaccinatori lodando un’indagine che chiedeva più chiusure per tutti.

E tanto rumore per nulla: oggi l’ANSA, oggi

La procura di Brescia, che indaga sulla gestione della prima ondata di Covid nella Bergamasca, ha chiesto al Tribunale dei Ministri di archiviare l’indagine nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Sanità Roberto Speranza.

Lo si apprende da fonti legali, riportate dalla stampa.

Tanto rumore, e livore, per rendersi, ancora una volta, ridicoli.

