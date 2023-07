Conti bloccati a chi non obbedisce ed i soliti malintesi all’italiana

Scrivere “conti bloccati a chi non obbedisce” è un chiaro esempio di clickbait oggi. La storia del giorno riguarda l’ex leader di Ukip e del Brexit Party, Nigel Farage, che a quanto pare vede messa in discussione la propria posizione con la banca alla quale si è appoggiato in questi anni. A suo dire, la situazione sarebbe figlia delle sue idee politiche, a partire proprio dalla questione Brexit, fino ad arrivare ad altri temi ritenuti delicati per l’opinione pubblica.

La storia dei “conti bloccati a chi non obbedisce” non riguarda l’Italia

Un po’ come avvenuto con Giovanni Allevi e con la sua malattia nei giorni scorsi, la “narrazione alternativa” tira fuori impropriamente il discorso vaccini. Il motivo? Farage avrebbe avuto in passato rapporti con il tennista Djokovic, famoso non solo per le sue imprese sportive, ma anche per aver deciso di non vaccinarsi durate la pandemia. Tuttavia, si omette volutamente in ambienti NoVax che le idee di Farage siano più esplicite in altri contesti.

Vedere per credere il suo appoggio a Donald Trump, come evidenziato da altre fonti in giornata, fino ad arrivare al tanto discusso retweet in occasione di una spiacevole uscita del comico Ricky Gervais a proposito delle donne trans. Da non dimenticare anche i presunti collegamenti di Farage con il mondo della Russia. Insomma, premesso che dalla banca non siano ancora arrivate posizioni ufficiali in merito alle criticità del cliente, senza dimenticare che il governo inglese ha già bocciato eventuali scissioni volute dall’istituto se causate dalle sole idee di Farage, ci sono altri aspetti da evidenziare.

Già, perché parlare di “conti bloccati a chi non obbedisce”, senza specificare che la cosa, oltre a non essere certa, non riguardi in alcun modo l’Italia, vuol dire “indignare” senza alcuna base solida. Zero prove che i problemi denunciati di recente da Farage abbiano a che fare in qualche modo coi vaccini o con altri temi citati dai complottisti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.