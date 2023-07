Si scatenano su Giovanni Allevi morto o con mieloma per il vaccino: piovono smentite

Solo smentite, quelle che possiamo prendere in esame oggi, a proposito sia delle voci su Giovanni Allevi morto, sia di una malattia con mieloma annesso dovuto al vaccino Covid. Del suo caso ci siamo occupati già alcuni mesi fa con un altro pezzo, quando il diretto interessato aveva deciso di annunciare pubblicamente quale fosse lo stato delle sue condizioni fisiche. Già in quel frangente, purtroppo, il fronte NoVax aveva tirato fuori il peggio con tesi che, come sempre, non hanno fonti e basi alle proprie spalle.

Riecco i NoVax su Giovanni Allevi morto o con mieloma per il vaccino: varie smentite oggi

Per un po’ di tempo non si è più parlato dell’artista, ma la sua recente uscita pubblica, utile per far presente come stia combattendo la sofferenza fisica (e non solo) dovuta alla malattia con la meditazione, purtroppo ha scatenato nuovamente l’analfabetismo funzionale in Italia. Tra coloro che parlano inopportunamente di Giovanni Allevi morto, accompagnando la foto che trovate ad inizio articolo alla solita descrizione con ultimo saluto, fino ad arrivare al solito fronte NoVax, potete facilmente immaginare come stiano andando le cose sui social oggi.

Se da un lato possiamo smentire con certezza totale l’indiscrezione riguardante Giovanni Allevi morto, allo stesso tempo occorre prendere in esame anche alcuni post su Facebook che parlano di mieloma dovuto proprio al vaccino Covid. A maggior ragione, ricordando che l’artista sia sempre stato un forte sostenitore della campagna.

In particolare, in rete troviamo alcuni approfondimenti scientifici di Repubblica, coi quali si sottolinea come la vaccinazione sia fondamentale per ottimizzare la protezione di pazienti sulla carta più vulnerabili. Ad oggi, non a caso, non esistono evidenze scientifiche con le quali sia possibile affermare che un vaccino agevoli paradossalmente la mallatia. Diamoci un taglio coi rumors su Giovanni Allevi morto, ma anche a proposito di una malattia e del suo mieloma figlio del vaccino Covid.

