Giovanni Allevi annuncia di avere un mieloma: sopravvivenza, significato e sintomi

Non arrivano buone notizie per i fan di Giovanni Allevi, visto che il noto pianista ha annunciato in giornata di avere un mieloma. Un tumore, a tutti gli effetti, con tutte le informazioni del caso per quanto riguarda sopravvivenza, significato e sintomi. Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione, che come potete immaginare risulta particolarmente delicata. Anche perché la stessa medicina in questi anni ha fatto passi in avanti limitati sul tema, purtroppo.

Giovanni Allevi ha un mieloma: cosa sappiamo su sopravvivenza, significato e sintomi

In passato avevamo parlato dell’artista in ben altri contesti, come forse ricorderete attraverso un nostro vecchio articolo. Dunque, Giovanni Allevi ha fatto sapere a tutti di avere un mieloma. La notizia è sfortunatamente autentica, visto ce tutti possono consultare quanto reso pubblico dal diretto interessato questo sabato, tramite un post che è stato condiviso su Instagram. Non è un caso che ora tutti vogliano saperne di più per quanto concerne sopravvivenza, significato e sintomi.

Una malattia del sangue, a conti fatti, trattandosi di un tumore delle plasmacellule, vale a dire cellule del sistema immunitario. Sono posizionate nel midollo osseo e producono anticorpi, con alterazioni per le quali iniziano sfortunatamente a replicarsi in modo non controllato come riportato da fonti del settore. Così facendo, producono svariate copie dello stesso anticorpo monoclonale. I sintomi del mieloma si manifestano con dolori ossei, senza dimenticare le insufficienze renali, fino ad arrivare ad anemia e stanchezza.

Il mieloma si cura con la chemioterapia e può sorgere da fattori come l’obesità, problemi ereditari, fino ad arrivare ad un’eccessiva esposizione alle radiazioni. Per quanto concerne la questione sopravvivenza, fino a poco tempo fa si parla di tre o quattro anni, ma è chiaro che il discorso sia in costante aggiornamento sotto questo punto di vista. Lo stesso dicasi per Giovanni Allevi, se non altro perché le probabilità di sopravvivenza risultano notevolmente aumentate in questi anni. Dunque, al momento è presto per dire se ce la farà o meno.

