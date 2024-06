Confondono Bill Cosby dei Robinson con l’attore Bill Cobbs morto oggi

Inizia ad essere particolarmente diffuso sui social un malinteso oggi 27 giugno, visto che in tanti stanno confondendo Bill Cosby dei Robinson con l’attore Bill Cobbs morto proprio in queste ore. Diciamo che, a differenza di altre circostanze simili, è capibile l’errore di molti utenti, pur essendo figlio di una certa superficialità e scarsa propensone ad approfondire le notizie. Già, perché i due attori hanno molto in comune e possiamo concedere un minimo di comprensione al pubblico.

Come nasce la confusione tra Bill Cosby dei Robinson e l’attore Bill Cobbs morto oggi

Una situazione che delle analogie con quanto raccontato pochi giorni fa a proposito di Tamajo Perry, anche se in quel frangente non è stato uno sbaglio di persona, ma solo un banale refuso rispetto al nome reale dell’attore di “Pirati dei Caraibi”. Ovvero Tamayo Perry. Fatta questa premessa, qual è l’origine della confusione Bill Cosby dei Robinson con l’attore Bill Cobbs morto oggi 27 giugno? Come accennato in passato, ci sono degli aspetti da valutare e da ritenere come attenuanti.

In particolare, Bill Cosby e Bill Cobbs hanno un aspetto tutto sommato simile, senza dimenticare l’assonanza tra i nomi ed il fatto che entrambi siano abbastanza avanti con gli anni. Detto questo, è giusto ribadire a tutti che si tratti di due personaggi differenti. Il primo, come accennato, è diventato famoso in tutto il mondo grazie al telefilm “I Robinson”, che ha fatto registrare un clamoroso successo anche in Italia nella seconda metà degli anni ’80.

Il secondo, invece, è morto a 90 anni, probabilmente per cause naturali, dopo aver recitato in “Una notte al museo” con Ben Stiller, senza dimenticare il personaggio di Bill Devaney in “Guardia del corpo” accanto a Dick Van Dyke e Mickey Rooney. Da citare anche le partecipazioni a The Sopranos, The West Wing, Good Times, Sesame Street e My Wife and Kids. Insomma, distinguiamo Bill Cosby dei Robinson rispetto all’attore Bill Cobbs morto oggi 27 giugno.

