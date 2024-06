Sbagliano il nome in Tamajo Perry per l’ultimo saluto all’attore di ‘Pirati dei Caraibi’

In tanti stanno sbagliando il nome in Tamajo Perry per l’ultimo saluto all’attore di ‘Pirati dei Caraibi’. In realtà, come in molti sanno, a perdere la vita è stato in realtà Tamayo Perry, surfista che purtroppo ha perso la vita in circostanze apparentemente atroci. Nello specifico, l’uomo sarebbe andanto incontro alla morte dopo aver subito almeno un paio di attacchi da parte di uno squalo. Alcune testate hanno anche fornito dettagli, al momento non confermati, sullo stato del corpo ritrovato in fin di vita dai soccorritori.

Errore con il nome in Tamajo Perry morto per l’ultimo saluto all’attore di ‘Pirati dei Caraibi’

Dettagli sui quali preferiamo sorvolare, sia perché non certi, sia perché non aggiungono nulla alla sostanza di una notizia che sta facendo il giro del web in queste ore. Una giornata piena di brutte notizie sui social, considerando che in mattinata abbiamo già dovuto confermare l’ultimo saluto a Mirna di TikTok, personaggio che, complici i suoi presunti problemi di salute, si era ritagliata uno spazio interessante all’interno della nota piattaforma.

A prescindere da queste considerazioni, è curioso notare come diversi post sui social, alcuni dei quali caratterizzati dalle solite congetture sulle cause della morte dell’uomo, puntino anche in questa circostanza su errori che si potrebbero tranquillamente evitare. Se solo si decidesse di approfondire un po’ di più tutta la questione. Insomma, non si tratta di Tamajo Perry, ma di Tamayo Perry, in attesa che le autorità locali alle Hawaii forniscano maggiori informazioni su quanto avvenuto nella giornata di domenica.

Vi faremo sapere, dunque, qualora dovessero emergere maggiori informazioni sulla cronaca pura, invitando tutti a fare attenzione nel rendergli omaggio. Già, perché il suo nome non era Tamajo Perry. Così come ha poco senso parlare troppo di cause del decesso assai singolari in queste ore.

