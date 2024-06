Mirna di TikTok ci ha lasciati: andiamoci piano su causa morte e malattia oggi

Mirna di TikTok a quanto pare ci ha lasciati, ma occorre andarci piano su causa morte e malattia oggi. La morte di Mirna, creator abbastanza conosciuta sui social, ha scosso i tanti followers che la seguivano quotidianamente nei suoi video Get Ready With Me. A dare la triste notizia è stata la mamma, Cristina Camino, direttamente su Instagram con parole di grande commozione.

Mirna di TikTok non c’è più, ma è giusta la prudenza su causa morte e malattia oggi

Con Michele Napolitano, non molto tempo fa, abbiamo osservato che spesso prendono piede notizie senza fonti in questo contesto, ma ora pare ci sia una questione differente da affrontare. Sotto l’ultimo post di Mirna su Instagram è stato quindi riportato questo messaggio da parte della madre che ha evidenziato di aver soffocato la figlia con le sue troppe attenzioni, senza rendersi conto di come avesse bisogno solo di amore.

Parole che evidenziano un tema che tra l’altro stava molto a cuore a Mirna, quello della salute mentale. Infatti Mirna, nei vari tutorial dedicati al mondo del make up, parlava anche dell’importanza di mostrare le proprie debolezze e vulnerabilità. Senza troppa paura parlava ai suoi followers della salute mentale, un argomento che purtroppo il più delle volte viene sottovalutato.

La morte di Mirna ha acceso i riflettori su questa questione e purtroppo sempre più ragazzi vengono lasciati da soli a combattere con i propri demoni nella testa. Il messaggio d’addio della madre di Mirna sui social fa leva proprio su questo errore che commettono molti genitori, non rendendosi conto di avere tra le mani dei fiori davvero molto delicati che hanno solo bisogno di amore e di nient’altro.

I social ovviamente sono stati presi d’assalto da messaggi di cordoglio per la famiglia di Mirna, la sua morte ha colpito tante persone comuni, ma anche tantissimi creator che come lei ogni giorno cercano di spiegare queste vulnerabilità della mente umana. Sulle cause della morte ovviamente c’è il massimo riserbo, non sono emerse notizie certe su cosa sia accaduto a Mirna e per questo bisogna attualmente smentire qualsiasi rumors a riguardo.

Sarà eventualmente la sua famiglia a voler spiegare cosa abbia provocato la morte di Mirna, per ora sono solo supposizioni senza alcun tipo di conferma su eventuali malattie e della loro natura. Dunque, Mirna di TikTok è passata a miglior vita, ma questo non giustifica nessuno a sbilanciarsi senza fonti su causa morte e malattia oggi.

