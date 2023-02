Come si sono conosciuti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: falsità sul suo vecchio lavoro

Tra le domande che circolano sui social in questo periodo c’è anche “come si sono conosciuti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi“. A partire da questa storia, ci stanno segnalando in massa una nuova bufala riguardante la conduttrice, nonostante il fatto che stia vivendo un pesante lutto. Come se non bastassero le voci mai confermate su presunte dimissioni da Mediaset, che abbiamo già avuto modo di smentire nella giornata di ieri con un altro articolo, ora tocca concentrarsi su un’altra vicenda.

Capiamo ome si sono conosciuti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: bufala sul suo lavoro precendente

Proprio a partire dal quesito “come si sono conosciuti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi”, abbiamo dunque una fake news da smentire. Tutto ruota attorno al suo lavoro precedente, in quanto c’è chi sostiene che lei fosse la donna delle pulizie di lui. Premesso che qualsiasi professione legale sia degna di rispetto, quanto riportato da alcuni utenti sui social negli ultimi giorni non corrisponde al vero.

Giorgio Assumma, avvocato e grande amico del giornalista, ha spiegato tramite un’intervista rilasciata al Corriere della Sera come si sono conosciuti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Lui, circa 30 anni, accettò la proposta che gli era arrivata dalla giovane Maria, tramite il legale, di essere il moderatore per un convegno sulla pirateria discografica a margine della Mostra di Venezia.

Maria De Filippi si era da poco laureata in Giurisprudenza e dopo quell’evento divenne la segretaria di Maurizio Costanzo. Insomma, con tutto il rispetto possibile per la professione in questione, non è mai stata la sua donna delle pulizie. Importanti i chiarimenti di Assumma, dunque, non solo per spiegare a tutti come si sono conosciuti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, ma anche per smentire in automatico alcune fake news che hanno preso piede nel corso delle ultime ore sui social.

