Dalle dimissioni di Maria De Filippi a “C’è posta per te” ed “Amici” sospesi: diamoci un taglio

La notizia della morte di un personaggio importante nel panorama televisivo italiano innesca da sempre una serie di bufale, o quantomeno di annunci privi di fonti, come abbiamo constatato oggi 25 febbraio in merito alle fantomatiche dimissioni di Maria De Filippi. E pensare che ieri, subito dopo l’annuncio della scomparsa di Maurizio Costanzo, aveva preso piede la polemica opposta, coi programmi di sua moglie regolarmente in onda nonostante il grave lutto in famiglia.

Smentite sulle dimissioni di Maria De Filippi da Mediaset e chiarimenti su “C’è posta per te” ed “Amici” sospesi

Alla fine, la decisione di Mediaset è stata saggia, in quanto “Uomini e donne” non è andato in onda nonostante la puntata programmata per ieri fosse registrata ed antecedente rispetto alla morte del marito della conduttrice. Lo stesso avverrà durante questo fine settimana, visto che le ultime notizie parlano di una sospensione sia per “C’è posta per te”, sia per la puntata di “Amici” di Maria De Filippi inizialmente prevista per domenica 26 febbraio.

Una scelta doverosa e di rispetto nei confronti della presentatrice, perché al netto delle registrazioni, sarebbe apparso poco garbato mostrare il suo volto in tv a poche ore dalla morte del marito. In aggiunta, Mediaset potrà mandare in onda le prossime puntate di “C’è posta per te” ed “Amici” di Maria De Filippi tra una settimana, dando il giusto tempo alla conduttrice di riprendere con calma le normali attività lavorative. Insomma, tutto nella norma vista la spiacevole situazione che si è venuta a creare.

A tal proposito, appaiono incomprensibili sia le voci che parlano di fantomatiche dimissioni di Maria De Filippi da Mediaset, sia le indiscrezioni in merito a programmi come “C’è posta per te” ed “Amici” sospesi a tempo indeterminato. Al momento, tutto dovrebbe tornare alla regolarità nel giro di una settimana, salvo imprevisti al momento non ponderabili.

