Come è morta Suzanne Somers di ‘Tre cuori in affitto’: subito speculazioni non confermate

Come è morta Suzanne Somers di ‘Tre cuori in affitto’? Domanda inevitabile oggi, ma anche speculazioni non confermate. Si è spenta all’età di 76 anni Suzanne Somers, attrice statunitense diventata famosissima grazie alla sitcom di fine anni Settanta Tre cuori in affitto. In Italia l’abbiamo conosciuta proprio grazie a questa serie tv molto divertente e chiaramente la morte di Suzanne Somers non poteva non essere commentata sul web con le solite speculazioni.

Come è morta Suzanne Somers di ‘Tre cuori in affitto’: diamoci un taglio sulle voci non confermate

Situazione simile rispetto a quella che abbiamo osservato un paio di settimane fa con Ketty Roselli. Quando ogni qual volta spunta la notizia della scomparsa di un personaggio famoso, ecco che si cerca di trovare qualche causa particolare legata alla morte. Così è stato anche per Suzanne Somers, attrice americana che purtroppo si è ritrovata a combattere per anni con un tumore al seno.

La causa della sua morte è legata proprio a tale patologia che le è stata diagnosticata per la prima volta 23 anni fa. Come accade spesso purtroppo il tumore non svanisce per sempre, ci sono tanti casi in cui fa la sua ricomparsa dopo le prime cure. Per Suzanne Somers la malattia è stata molto lunga, immediatamente ha deciso di ritirarsi dalle scene per occuparsi delle dovute cure ed in effetti non ha più partecipato ad alcun film o serie tv, abbandonando completamente la sua carriera televisiva e cinematografica.

La causa della morte di Suzanne Somers è quindi legata al tumore al seno che stava combattendo da anni, non c’è di mezzo alcun tipo di malattia strana o malore improvviso legato alle solite congetture complottiste. Suzanne ha vissuto questi ultimi anni in compagnia della sua famiglia, ma non è mai mancato l’affetto del pubblico.

Il suo personaggio di Chrissy Snow nella sitcom Tre cuori in affitto era davvero molto amato e l’è valso anche una candidatura al Golden Globe come miglior attrice. Attenzione quindi alle notizie che stato leggendo sul web sulla morte di Suzanne Somers, non mancano quelle false in cui si cerca solo di speculare su questa scomparsa di un personaggio noto. Dunque, diamoci un taglio sul quesito ‘come è morta Suzanne Somers’ di ‘Tre cuori in affitto’ oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.