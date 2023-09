Subito speculazioni sulla malattia di Ketty Roselli: morta l’attrice di Centrovetrine

Tra precisazioni e voci senza fonti, oggi tocca analizzare le indiscrezioni relative alla malattia di Ketty Roselli. L’attrice, che in alcuni periodo ha goduto di una certa popolarità qui in Italia grazie ai suoi ruoli in Centrovetrine e Don Matteo, purtroppo è venuta a mancare in queste ore all’età di 51 anni. Esattamente come avvenuto nei giorni scorsi con Armando Sommajuolo, stando anche alle notizie che abbiamo portato alla vostra attenzione in settimana, non mancano purtroppo le solite speculazioni nel nostro Paese.

Nessuna fonte sulla malattia di Ketty Roselli dopo l’annuncio della sua morte

In seguito alla dipartita del giornalista di LA7, infatti, in tanti hanno alimentato ipotesi strampalate che, ad oggi, sono impossibili da confermare. Non ha senso parlare di vaccino Covid dietro l’aggravamento delle condizioni di salute per le persone decedute. A prescindere che si tratti di personaggi più o meno famosi o di gente comune. Questo per dire che, anche oggi 30 settembre, è poco corretto associare la malattia di Ketty Roselli a strane voci di corridoio.

La sensazione che l’attrice sia morta per un brutto male è molto forte osservando il post Instagram ufficiale che ha ufficializzato la notizia. Si parla, non a caso, di lotta fino alla fine dei suoi giorni, dando in questo modo la sensazione che negli ultimi mesi sia peggiorata per un più che probabile tumore non specificato. A prescindere da questo e senza andare oltre nel campo delle ipotesi, in assenza di ulteriori informazioni dalla sua famiglia, occorre fermarsi qui questo sabato.

Già, perché chi associa la malattia di Ketty Roselli al vaccino Covid, in assenza di prove o di una cartella clinica molto ben strutturata, dimostra soltanto di avere poco rispetto per la sua memoria e per la stessa famiglia dell’attrice venuta a mancare in queste ore. Insomma, diamoci un taglio coi rumors sul volto di Centrovetrine.

