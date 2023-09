Poco corrette le voci su malattia di Armando Sommajuolo dopo la morte del giornalista di LA7

Diamoci un taglio con le voci sulla malattia di Armando Sommajuolo dopo la morte del giornalista di LA7. La notizia della scomparsa di Armando Sommajuolo, storico giornalista di La7, ha scosso il mondo del giornalismo italiano, ma ha anche alimentato le voci di una strana malattia e del vaccino. Purtroppo in occasioni di questo tipo ci sono sempre persone che pensano a qualcosa di strano, ipotizzando a chissà cosa abbia causato la morte.

Smentiamo alcune voci sulla malattia di Armando Sommajuolo dopo la morte del giornalista di LA7

Nessuna fonte oggi, come nessuna fonte era utilizzabile nei giorni scorsi quando abbiamo parlato di Enrica Bonaccorti. Nel caso di Armando Sommajuolo, che ricordiamo aveva appena 70 anni, non ci sono notizie sulla malattia di cui soffriva. Ciò significa che quanto sta emergendo in queste ore sul web, con ipotesi legate al vaccino che avrebbe peggiorato il suo caso clinico, sono ovviamente solo supposizioni non veritiere.

Armando Sommajuolo era un volto conosciutissimo, ha condotto per tanti anni il tg di La7 ed è stato proprio direttore Enrico Mentana a diffondere la notizia della sua morte sui social con un post commovente, ricordando principalmente quanto Sommajuolo fosse un serio professionista e soprattutto una persona perbene. Il problema è che c’è chi cerca di speculare su notizie così tragiche, la morte di una persona andrebbe accolta senza alcun tipo di polemica ed invece ci sono sempre i soliti complottisti che parlano di vaccini e malattie strane che ne conseguono.

Per ora non sono state rilasciate notizie ufficiali sulla malattia di Armando Sommajuolo, ma non c’è dietro nessuna causa particolare o strana. Invece sembra che i complottisti si divertano a cercare sempre qualcosa di losco dietro alla morte di questi personaggi famosi.

Non si arrendono nemmeno di fronte ad un lutto, preferiscono alimentare notizie false per dar ragione ai loro pensieri, quando invece non c’è assolutamente nulla da dire. Dunque, stop ai rumors sulla malattia di Armando Sommajuolo oggi.

