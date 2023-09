Solite voci sulla presunta malattia di Enrica Bonaccorti oggi dopo il delicato intervento

Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma oggi 25 settembre dobbiamo prendere atto delle solite voci riguardanti la presunta malattia di Enrica Bonaccorti. La storica conduttrice, da alcuni anni più lontana dalle luci della ribalta, in passato è finita nel mirino del pubblico NoVax anche per l’ironia usata nei confronti di Diego Fusaro. Ne abbiamo parlato nel 2021 sul nostro sito, al punto che dopo il suo post social riguardante il delicato intervento che l’ha vista di recente protagonista, si sono scatenate le solite voci prive di fonti.

Occorrono chiarimenti sulla presunta malattia di Enrica Bonaccorti oggi

Per farvela breve, la diretta interessata ha pubblicato un post sui suoi canali social un giorno fa, annunciando a tutti di aver subito un’operazione a cuore aperto estremamente importante. A tal proposito, ha anche aggiunto di aver scoperto i suoi malanni in modo del tutto casuale, dopo settimane caratterizzate dal profondo prurito in varie parti del corpo, fino ad esami più approfonditi che hanno evidenziato le arterie ostruite.

Insomma, ha rischiato effettivamente di lasciarci, ma parlare di una vera e propria malattia di Enrica Bonaccorti appare quantomeno forzato. Nonostante queste premesse ed il fatto che ora sembri stare bene, non sono mancati coloro che, sempre sui social, hanno puntato il dito contro il vaccino Covid. Come detto, in un contesto simile ha giocato un ruolo importante anche la sua vecchia uscita su Rete 4 nei confronti di Fusaro. Personaggio, quest’ultimo, diventato quasi un riferimento per il popolo NoVax durante i mesi più intensi del periodo pandemico.

Ebbene, ad oggi non ci sono evidenze scientifiche sulla possibile correlazione tra i problemi di salute accusati dalla donna e la stessa vaccinazione. Addirittura, come accennato in precedenza, non abbiamo certezze neppure sul fatto che ci siano i presupposti per parlare di malattia di Enrica Bonaccorti. Insomma, andiamoci piano anche in questo frangente.

