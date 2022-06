Come è morta Hello Kitty: la storia angosciante del 1999 ed il richiamo a Peppa Pig

Sta girando molto la storia “come è morta Hello Kitty” da alcune ore a questa parte, grazie al contributo di alcuni youtuber, che per forza di cose richiamano anche quello abbiamo riportato a suo tempo a proposito di Peppa Pig. Ci sono delle differenze tra i due casi, perché la vicenda della maialina rientra in tutto e per tutto in una leggenda metropolitana, come potrete notare attraverso il nostro articolo riportato in precedenza. Quella di Hello Kitty, invece, trae spunto da un fatto di cronaca reale.

Come è morta Hello Kitty ed il parallelismo con la leggenda su Peppa Pig

Andiamo per gradi. La vicenda di Peppa Pig, collegata ad una bambina costantemente malata e poi deceduta, scatenando la depressione del suo papà che avrebbe poi fatto fuori il resto della famiglia, presenta differenze sostanziali rispetto all’altro personaggio tanto amato dalle bambine. Rispondere alla domanda “come è morta Hello Kitty”, ovviamente, non ci rimanda alle avventure di questo personaggio in un cartone animato.

Tutto ruota attorno ad un fatto di cronaca, che ci viene raccontato anche su WikiPedia in inglese. Per farvela breve, la storia nasce dal caso di un omicidio che risale al 1999. Si tratta di una ragazza che lavorava in una discoteca, che un giorno è stata rapita e torturata in un appartamento a Tsim Sha Tsui. Siamo ad Hong Kong e la giovane, poco più che ventenne, dopo aver rubato un portafoglio di proprietà di uno dei suoi clienti abituali legati alla mafia cinese, è stata poi scoperta.

Dopo quasi due mesi di torture per mano di tre uomini, la ragazza ha perso la vita e la sua testa è stata collocata dentro un pupazzo raffigurante Hello Kitty. Una vicenda così angosciante e crudele che nell’immaginario collettivo è stata associata al decesso del noto personaggio creato per i bambini. Da questo terribile fatto di cronaca, le ricostruzioni intitolate “come è morta Hello Kitty”. Un fatto vero e ben diverso rispetto a quello di Peppa Pig.

