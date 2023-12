Colpo di Stato in Ucraina? No, il video del generale Zaluzhny è un falso creato con l’AI

Il generale ucraino Zaluzhny annuncia il colpo di Stato in Ucraina? È quanto riporta un post pubblicato il 16 novembre da un account improbabilmente associato al grande assente Lucio Battisti, secondo il quale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine, parlerebbe di Volodymyr Zelensky indicandolo come “nemico del nostro Stato” e per questo un pericolo per la guerra contro la Russia di Vladimir Putin. Cosa c’è di vero?

L’annuncio del colpo di Stato in Ucraina

Secondo il post pubblicato su Facebook, Valerii Zaluzhny dice:

Ho informazioni precise che Zelenskyj ha eliminato ieri un mio dipendente. Vuole eliminare anche me e poi tradire il Paese. Capite, eravamo cinquanta milioni, ora siamo rimasti meno di venti. Se non fermiamo Zelenskyj, porterà tutti gli ucraini al massacro. Ordino a tutto il personale militare di lasciare immediatamente la zona di combattimento e di prendere il potere nelle città sotto il controllo militare.

Le fonti citate nel post rimandano a canali Telegram, non esattamente fonti ufficiali né istituzionali, e tanto meno in queste ultime troviamo un riscontro del presunto annuncio di Zaluzhny che, essendo di tale portata, dovrebbe avere certamente un riscontro tra le principali fonti internazionali.

Il video è un falso

Nei fatti, Zaluzhny non ha mai pronunciato tale discorso. Troviamo una smentita ufficiale in una nota pubblicata dal Centro ucraino contro la disinformazione.

Più precisamente, l’annuncio del colpo di Stato in Ucraina da parte di Zaluzhny è un deep fake, tecnica di machine learning piuttosto diffusa sui social (un esempio) per attribuire dichiarazioni improbabili a personaggi famosi, politici e leader internazionali. Ancora, lo stesso filmato è stato oggetto di analisi da parte dei colleghi debunker tedeschi di Deutsche Presse-Agentur, che in un articolo hanno dimostrato che il falso è stato creato da un originale pubblicato dallo stesso Zaluzhny nel febbraio 2022.

Quindi?

Parliamo di bufala perché Zaluzhny non ha mai annunciato un colpo di Stato in Ucraina. Il video è stato creato da un’intelligenza artificiale

