L’assurdo deepfake di Kamala Harris sul domani, parola di fontirusse

L’assurdo deepfake di Kamala Harris sul domani, parola di fonti russe certifica e testimonia un dubbio che già ci eravamo posti in giornata, ovvero se l’incrementare della diffusione delle AI possa o non possa essere di ausilio alla diffusione di fakenews.

Il “deepfake”, il video ottenuto usando le fattezze di un soggetto terzo fatto “recitare” con artifizi elettronici è un fenomeno già noto e studiato da diverso tempo: l’era delle AI lo rende accessibile a chiunque.

Un ragazzino a caso può comprare per pochi soldi un “deepfake” di un’amichetta ottenuto montando il viso di una ragazza (spesso minorenne) su un corpo nudo, e le fonti russe possono divulgare sui social video dove gli oggetti del loro odio vengono messi alla berlina.

Come un deepfake di Zelensky che annuncia la resa, o di Kamala Harris che si esibisce in un improbabile discorso sul domani.

Nel video diffuso sui social Kamala Harris dichiarerebbe

“Oggi è oggi. E ieri era oggi per noi, ma ieri. E domani diventerà per noi oggi, ma domani. Quindi vivete l’oggi in modo tale che l’oggi futuro sia per voi come l’oggi di ieri, solo domani”