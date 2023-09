Ci risiamo su Rossella Brescia morta a 52 anni con lutto bufala nel mondo dello spettacolo

In passato ci siamo già imbattuti in post talmente clickbait da farci passare rapidamente dal solito acchiappaclick, alla bufala vera e propria, come stiamo osservando in queste ore con Rossella Brescia morta a 52 anni ed il fantomatico lutto nel mondo dello spettacolo. Non è la prima volta che la nota ballerina si ritrovi al centro di indiscrezioni simili, come abbiamo avuto modo di osservare circa tre mesi fa con un altro articolo pubblicato sul nostro sito. Vediamo come sono andate le cose nelle ultime ore.

Ancora voci su Rossella Brescia morta a 52 anni con lutto nel mondo dello spettacolo: bufala certa oggi

Provando a scendere in dettagli, è tutto sommato semplice la lettura della fake news odierna su Rossella Brescia morta a 52 anni con lutto nel mondo dello spettacolo. Premesso che sui suoi canali social ufficiali non vi siano annunci in merito, così come con le più auterevoli agenzie di stampa che operano nel nostro Paese, il presupposto dal quale partire in situazioni simili è che un post Facebook non rappresenti di suo una notizia. A maggior ragione, quando appare totalmente privo di fonti.

Insomma, come spesso accade in circostanze simili, si pubblica sui social la foto di personaggio famoso e si inserisce o in descrizione, o all’interno dell’immagine stessa, un testo molto ambiguo che fa temere il peggio. A quel punto, l’utente preoccupato o incuriosito seleziona il link all’articolo presente nei commenti dello stesso post, dove viene specificato quanto avvenuto. Come al solito, solo a quel punto si scopre che l’esca della foto sia stata tale che, per fortuna, il personaggio famoso di turno stia più che bene.

Del resto, è quanto avvenuto oggi 16 settembre con Rossella Brescia, dopo le voci sul lutto nel mondo dello spettacolo con la ballerina morta a 52 anni. Fate sempre attenzione a questi contenuti sui social.

