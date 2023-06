Inopportuni sul saluto a Rossella Brescia per la sua malattia: chiarimenti sull’endometriosi

Parlare di bufala a proposito della malattia di Rossella Brescia non sarebbe opportuno, avendo dichiarato in passato la diretta interessata di soffrire di endometriosi. Da qui la scelta della nostra mascherina di oggi, visto che occorrono alcuni chiarimenti importanti a proposito delle sue condizioni di salute. La notizia non è inventata, al contrario di quanto riportato pochi giorni fa analizzando la situazione di Francesco De Gregori, ma è fondamentale mettere a fuoco come stia andando avanti la sua carriera.

Perché sono inopportuni alcuni titoli su Rossella Brescia per la sua malattia: precisazioni sull’endometriosi

Se parliamo di titoli inopportuni a proposito del fantomatico addio a Rossella Brescia per la sua malattia è perché qualcuno vorrebbe farci credere che sia passata a miglior vita, salvo poi spiegarci cose diverse all’interno dell’articolo. Per questa ragione, sono fondamentali alcuni chiarimenti sull’endometriosi, trattandosi di una patologia che va a colpire l’apparato riproduttivo femminile. Rossella Bresca ne soffre, al punto da aver rinunciato almeno in parte alla carriera televisiva.

Non del tutto, dunque, come dimostrato da alcuni progetti da lei accettati nel 2023. Di cosa si parla quando si cita l’endometriosi? Siamo al cospetto dell’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico. Genera astenia e lieve ipertermia, oltre ad un calo della fertilità il più delle volte parziale. Nel caso di Rossella Brescia, ad oggi non è chiaro se la malattia abbia condizionato la sua carriera sul versante danza, avendola conosciuta poco più di vent’anni fa con le prime edizioni di Amici di Maria De Filippi.

L’unica certezza è che la malattia di Rossella Brescia non l’abbia fermata del tutto. Nonostante l’endometriosi, infatti, è ancora attiva a teatro, oltre ad aver avviato una scuola di danza a Martina Franca. Come accennato in precedenza, di tanto in tanto la si vede anche in tv in questo periodo.

