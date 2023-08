Ci risiamo con Sandra Milo morta: come sta e soliti fraintendimenti

Chiamiamoli fraintendimenti, volendo essere più buoni di altre circostanze, visto che oggi si parla molto di Sandra Milo morta a causa di alcuni post che creano volutamente confusione sulle sue condizioni. La situazione è tutto sommato simile a quella che vi abbiamo riportato a fine giugno, quando sui social ha preso piede la medesima indiscrezione. Anche in quel caso basata sul nulla, con il chiaro intento di ingannare gli utenti e di farli convergere verso i soliti siti.

Stanno tornando i post su Sandra Milo morta: come sta e soliti malintesi da post acchiappaclick

Già, perché se da un lato chi ha pubblicato determinati post avrà sempre la scusa pronta, al contempo è innegabile che uscire con “Sandra Milo se ne è andata“, lasci poco spazio ai dubbi. Considerando anche l’età della nota attrice, infatti, tutti sono portati a pensare che sia scomparsa. Le cose non stanno così, perché collegandosi alla pagina linkata nei commenti al post incriminato, infatti, ci rendiamo conto che in realtà si faccia riferimento a ben altro. Per fortuna, aggiungiamo noi.

In particolare, il malinteso su Sandra Milo morta nasce da una sua vecchia intervista, in cui ha confessato quanto sia stato traumatizzante per lei dover dire addio alla madre diversi anni fa. Tanto è bastato per indurre questi soggetti ad utilizzare un inadeguato “se ne è andata”, per i motivi che vi abbiamo riportato in precedenza. Ovviamente non possiamo parlare di bufala, visto che non viene detto esplicitamente che sia passata a miglior vita, fermo restando che l’acchiappaclick effettivamente ci sta tutto.

Dunque, diamoci un taglio coi post che lasciano pensare a Sandra Milo morta. Se vi state chiedendo come sta, ad oggi non si hanno comunicazioni e riscontri sufficienti per pensare che la situazione non sia incoraggiante. Come spesso e volentieri accade in circostanze simili, del resto.

