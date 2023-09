Ci risiamo con la truffa dei pacchi non reclamati Amazon a 2,95 euro: cancellate tutto

Non riusciamo a liberarci in alcun modo della truffa riguardante i fantomatici pacchi non reclamati Amazon, con una spesa apparente per i potenziali clienti pari ad appena 2,95 euro. Insomma, una di quelle occasioni che non possiamo lasciarci sfuggire per nessuna ragione al mondo. Se soltanto fosse vera la comunicazione che, a quanto pare, gira soprattutto su Facebook da un paio di giorni a questa parte. Ecco perché vale la pena tornarci, sperando che il nostro approfondimento possa in qualche modo limitare il numero di vittime.

Analizziamo meglio la truffa dei pacchi non reclamati Amazon a 2,95 euro in Italia

La medesima fake news che abbiamo trattato sul nostro sito a fine luglio con un altro approfondimento. Il fatto stesso che sia tornata, a conti fatti, ci dice quanto sia diffusa ancora oggi tra gli utenti italiani evidentemente con conoscenze meno avanzate sotto questo punto di vista. Come si materializza la tanto discussa truffa riguardante i pacchi non reclamati Amazon? Premesso che lo store non abbia mai lanciato iniziative del genere, occorre comprendere quando si cade concretamente nella rete dei malintenzionati.

Chi crede alla catena sui pacchi non reclamati Amazon con catene simili a questa: “Ogni anno si accumulano nei magazzini molti pacchi non reclamati. Secondo le regole, possono essere buttati via, ma noi regaliamo articoli a caso per soli 2,95 euro. In un pallet si possono facilmente trovare un iPhone, un elettrodomestico da cucina come un aspirapolvere e altri oggetti“. Il messaggio mette seriamente a rischio la propria sicurezza digitale.

Nel momento in cui effettuate il pagamento della piccola somma, cadete nella truffa dei finti pacchi non reclamati Amazon. Come? Fornendo inconsapevolmente i dati della vostra di credito ai malintenzionati. Avvisate anche i vostri contatti che potrebbero aver creduto ad un messaggio del genere, nonostante i tanti avvisi che si sono susseguiti negli ultimi mesi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.