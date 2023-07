Ritorna la bufala dei pacchi Amazon non ritirati e reclamati: puntate solo su Warehouse

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, in questi giorni, in merito al ritorno di un post virale con il quale si parla di pacchi Amazon non ritirati e reclamati. Una fantomatica grande occasione, figlia di prodotti che per un motivo o per un altro non sono rimasti tra le mani degli acquirenti originali.

In verità, tutta la vicenda in un modo ideale dovrebbe gravitare attorno al servizio Amazon Warehouse, disponibile in rete tramite una pagina web specifica, accontentando in questo modo i cercatori di opportunità. Del resto, ne abbiamo parlato abbondantemente con un altro articolo a febbraio.

Focus sulla bufala dei pacchi Amazon non ritirati e reclamati: credete solo ad Amazon Warehouse

Si tratta di una piattaforma interna allo store dove vengono messi in vendita prodotti a prezzi più bassi rispetto a quelli noti al grande pubblico. Il motivo? O sono stati restituiti da altri utenti, o in alternativa presentano più o meno piccoli che per forza di cose ne hanno abbassato il valore di mercato. Insomma, la catena che veicola la fake news, e con ogni probabilità anche una truffa, mira ad ingannare gli utenti in quanto un servizio che propone qualcosa di simile effettivamente esiste.

Nulla a che vedere con la stora pacchi Amazon non ritirati e reclamati. In questo caso si parla di consegna di gadget o addirittura del prodotto stesso, aderendo ad una promozione diffusa soprattutto su Facebook. In apparenza, uno strumento sostitutivo rispetto ad Amazon Warehouse, se non fosse che diverse testimonianze riportano come la potenziale vittima venga contattata in privato. Alla fine dell’iter, viene richiesto di effettuare un piccolo pagamento per ricevere il prodotto a casa.

Tuttavia, questo è solo un escamotage per ottenere i dati sensibili della propria carta di credito, materializzando la truffa nelle ore successive. Con tanto di credito azzerato. Insomma, non credete alle catene sui pacchi Amazon non ritirati e reclamati, ora disponibili a condizioni vantaggiose, non essendo questo il modo in cui viene sponsorizzato il servizo Amazon Warehouse.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.