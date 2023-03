Ci chiedono se Fabio Fazio abbia lasciato la Rai: cosa sappiamo ad oggi

Fabio Fazio lascia la Rai, anzi, non si sa. Si fanno sempre più insistenti le voci di Fabio Fazio che lascia la Rai, notizia che sta balzando in rete da un po’ di tempo e che attualmente non trova conferma, seppur alcune fonti sono certe di questo cambiamento importante per il conduttore di Che tempo che fa. A detta di TvBlog c’è infatti aria di rivoluzione in casa Rai, con il nuovo governo Meloni che spinge verso una TV di Stato più simile alle idee di chi si ritrova ora al comando.

Ci state chiedendo se Fabio Fazio lasci effettivamente la Rai: facciamo il punto della situazione

Come se non bastassero le bufale del passato sul conduttore, come quella che lo dava come erede di Mario Giordano per “Fuori dal coro”, oggi occorre concentrarsi su ipotesi sostanzialmente infondate. A pagarne quindi le spese sarà Fabio Fazio che dovrà dire addio a Che tempo che fa e soprattutto all’azienda con la quale ha lavorato per tantissimi anni, tra addii e ritorni.

Ci sono degli indizi che evidenzierebbero questo divorzio tra Fazio e la Rai, con l’agente del conduttore che è stato avvistato qualche mese fa in compagnia del General Manager Warner Bros Discovery Southern Europe, Alessandro Araimo. Questo significa che Fazio sarebbe in trattative per far parte della famiglia Discovery, approdando probabilmente sul Canale 9.

Attualmente Fabio Fazio non ha voluto commentare questo rumor, ha scelto la strada del silenzio e chiaramente si attende solo la conferma o la smentita di questa notizia. Le voci parlano di un ritorno illustre al posto di Fazio, quello di Massimo Giletti che ormai dal 2017 si ritrova a La7 e dovrebbe dar vita ad un programma di informazione e approfondimento proprio nella fascia oraria occupata da Che tempo che fa. Sembrano invece essere confermate le presenze di Alberto Matano, anche perché la sua Vita in diretta ha ottimi ascolti, Francesca Fagnani ed Alessandro Cattelan.

