Chiedono a Diego Fusaro con quali titoli si definisca ‘filosofo’: la sua spiegazione su Rete 4

Uno dei dubbi che da sempre aleggia attorno alla figura di Diego Fusaro riguarda l’etichetta di “filosofo”, al punto che sui social spesso e volentieri ci si chiede con quali titolo lui stesso utilizzi spesso e volentieri questo titolo. La questione è venuta a galla durante l’ultima puntata di Zona Bianca su Rete 4, in merito ad una vicenda che abbiamo affrontato in parte in settimana con un altro articolo. Chiaro il riferimento alla storia dell’evento di presentazione per un suo libro, con alcune violazioni dei decreti attualmente in vigore.

Perché Diego Fusaro si definisce ‘filosofo’: chiarimenti su Rete 4

Andiamo con ordine. Citando quanto riportato da Wikipedia, potremmo dire che il filosofo sia una figura estremamente complessa. Darsi questa etichetta, come nel caso di Diego Fusaro, per il semplice fatto di aver scritto dei libri o per la professione di insegnante appare un tantino azzardato. In ogni caso, dal nostro punto di vista non resta altro da fare che rimandarvi alla definizione originale qui di seguito:

“Colui che professa e/o mette in atto una filosofia, cioè, una dottrina, elaborata attraverso un’autonoma indagine razionale, in parte originale e in parte che si richiama, in accordo o in contrasto, ai pensatori che lo hanno preceduto nella storia della filosofia, su aspetti universali, teoretici e pratici, della vita umana”.

Durante la parentesi che gli è stata dedicata in occasione della puntata del 26 gennaio, a proposito di Zona Bianca su Rete 4, ad un certo punto è stato effettivamente chiesto a Diego Fusaro per quale ragione si definisca filosofo. Situazione che potete consultare attraverso il video pubblicato da Mediaset sul sito ufficiale, in particolare attorno al minuto 5:30.

Dallo studio di Zona Bianca, gli ospiti scelti da Rete 4 chiedono a Diego Fusaro per quale ragione si qualifichi come filosofo, facendo presente che non basti usare un certo tipo di lessico. Il diretto interessato ha chiarito dove insegni attualmente, alimentando però il dibattito sui social con tanti utenti che ritengono non sufficienti i suoi argomenti. Resta in piedi, dunque, la polemica sulla qualifica che da sempre si è dato.

