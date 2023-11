Chiara Ferragni non ha mai investito in Immediate Pro 500: ulteriore smentita necessaria

Una nuova variante sulla bufala del momento sta “colpendo” in queste ore Chiara Ferragni, a proposito di un fantomatico investimento da parte della nota influencer con la piattaforma Immediate Pro 500. Si tratta, a conti fatti, di una fake news che ricorda tanto quella che abbiamo trattato soprattutto nello scorcio finale di ottobre sulle nostre pagine. Nonostante la ripetitività di questa storia, purtroppo tante persone ci stanno ancora cascando, indotte in errore dalla solita strategia di questi soggetti.

Smentiamo che Chiara Ferragni abbia investito in Immediate Pro 500: ulteriore bufala trapelata oggi

Dunque, senza troppi giri di parole, smentiamo nel modo più assoluto che Chiara Ferragni abbia deciso di investire in Immediate Pro 500. In questo frangente, non intendiamo analizzare più nello specifico le recensioni sulla piattaforma in questione, in quanto solo nelle prossime settimane sarà possibile capire se si tratti di un “posto sicuro” o meno, in base alle esperienze di persone esperte. Per ora, comunque, consigliamo a tutti la massima cautela.

Come sempre accade in questi casi, si utilizzano post sponsorizzati su Facebook, ma soprattutto richiami grafici di importanti testate nazionali, con il chiaro intento di far credere a tutti che la notizia del suo arresto sia vera. La colpa della moglie di Fedez sarebbe stata quella di aver fornito ottimi suggerimenti finanziari in diretta tv, mentre si trovava ospite da Cattelan. In pratica, i poteri forti l’avrebbero in qualche modo fermata, ordinando il suo arresto immediato.

Le cose non stanno così, in quanto Chiara Ferragni non ha mai parlato di investimenti in Immediate Pro 500. A maggior ragione, in diretta tv cogliendo in contropiede Cattelan. La sensazione, sempre più forte, è che nelle prossime settimane andremo incontro a decine di varianti della medesima bufala, ogni volta in grado di ingannare parte del pubblico. Faremo tutto il possibile per gettare acqua sul fuoco.

