Riscontri su Immediate Momentum dopo le false catene con Canalis, Ferragni e Marcuzzi

Abbiamo provato ad approfondire la questione Immediate Momentum, la piattaforma sponsorizzata tramite i post virali che coinvolgono personaggi del calibro di Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis. Proprio quest’ultima, non a caso, è stata oggetto di un terzo approfondimento nella giornata di ieri da parte nostra. In pratica, articoli che apparentemente sponsorizzano il circuito in questione sottolineano come diversi VIP abbiano già deciso di sposare questa causa, ma le cose evidentemente non stanno così.

Cosa sappiamo su Immediate Momentum dopo le false catene con Elisabetta Canalis, Chiara Ferragni ed Alessia Marcuzzi

Come facciamo a dirlo? Trova riscontro la versione fornita alcune settimane da Fanpage, che ha provato ad indagare su questa storia facendosi richiamare dallo staff di Immediate Momentum. In pratica, il giornalista in questione ha creato i presupposti affinché l’assistenza lo richiamasse, per spiegare meglio il servizio. Oltre a ribadire che personaggi famosi del calibro di Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis abbiano scelto la piattaforma (notizia assolutamente falsa, al punto che la stessa Alessia Marcuzzi ha dichiarato pubblicamente di volersi tutelare), si è parlato anche della quota di ingresso.

In pratica, chiunque intenda investire come Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, per ottenere a stretto giro una grande rendita, dovrà sborsare una cifra non inferiore a 250 euro per iniziare a collaborare con Immediate Momentum. Secondo Fanpage, appena le domande da “finto cliente” hanno iniziato ad essere più pressanti e specifiche, dall’altra parte l’operatrice ha preferito interrompere immediatamente la chiamata.

Si tratta di un dettaglio molto evidente, che la dice lunga sulla questione Immediate Momentum. Andando ben oltre le solite catene che coinvolgono Elisabetta Canalis, Chiara Ferragni ed Alessia Marcuzzi. Il consiglio, in questi casi, è di rivolgersi ad un consulente finanziari di fiducia prima di imbattersi in investimenti che, purtroppo, rischiano spesso e volentieri di far saltare i risparmi di una vita intera.

